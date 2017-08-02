Eğitim-İş’te Bilal Şener, Genel Merkez’e aday

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan genel merkez 5.Olağan Genel Kurulu’nda Mevcut Genel Başkan Mehmet Balık’ın ‘Yoldaşlar’ adlı listesinde Merkez Yürütme Kurulu adayı olacak.

Ayşegül Kalaycı-Özel Haber

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi’nin 5’inci Olağan Genel Kurulu, bu haf ta sonu 5-6 Ağustos tarihleri arasında, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 12-13 Ağustos tarihleri arasında Ankara Çankaya’da bulunan Latanya Otel’de yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Mehmet Balık ile birlikte 2 kişi daha aday olacak. Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener, mevcut Başkan Mehmet Balık’ın Yoldaşlar adlı listesinde MYK adayı olarak yer alıyor. Kongrede 310 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

YOLDAŞLAR LİSTESİ’NDE

Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener kongrenin kurucu başkanı olarak 3 dönemdir görev yapıyor. Şener, hafta sonu gerçekleşecek olan kongrede Yoldaşlar Listesi’nin seçimi kazanması halinde Kocaeli Şube’de görevini bırakacak. Yönetim Kurulu kendi arasında yeni başkan seçecek.

BİLAL ŞENER KİMDİR?

1965 Bursa doğumlu. Bolu Eğitim Yüksek Okulu’ndan 1988 yılında mezun olarak öğretmenliğe Erzurum Horasan’da başladı. 1990’dan itibaren sendikal mücadelede yer aldı. 1992-1994 yılları arasında Eğitim İş ve Eğit Sen birleşme sürecine katkı sağladı. 1995 yılında Kocaeli Kartepe’de görev yaparken Eğitim Sen üyesi oldu. 2004 yılında Eğitim Sen üyeliğinden çekilerek, 2006 yılı Mart ayında Eğitim İş üyesi ve Kocaeli kurucusu oldu. Üç dönemdir Kocaeli temsilcilik ve şube başkanlığı görevini yürütüyor. Evli ve iki kız çocuk babası.



