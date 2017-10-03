Eğitim ödeneğini almayan öğretmenler
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl öğretmenler için eğitim başlama ödeneğini 1050 TL olarak açıklamış, eğitimin başladığı ilk hafta öğretmenlerin hesabına bu paraların yatırıldığını açıklamıştı.
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Ancak ilimizde Derince ilçesindeki öğretmenlerin hiç birinin parası yatmamış. Öteki ilçelerde de parayı alamayan pek çok öğretmen var. Eğitimde nereyse ilk ay bitecek. Öğretmenler eğitim başlama ödeneğini hesaplarında görmeyi bekliyorlar.
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Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, ödenek
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