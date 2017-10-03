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Eğitim ödeneğini almayan öğretmenler 

Eğitim ödeneğini almayan öğretmenler 

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl öğretmenler için eğitim başlama ödeneğini 1050 TL olarak açıklamış, eğitimin başladığı ilk hafta öğretmenlerin hesabına bu paraların yatırıldığını açıklamıştı.

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Ancak ilimizde Derince ilçesindeki öğretmenlerin hiç birinin parası yatmamış. Öteki ilçelerde de parayı alamayan pek çok öğretmen var. Eğitimde nereyse ilk ay bitecek. Öğretmenler eğitim başlama ödeneğini hesaplarında görmeyi bekliyorlar. 
 

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