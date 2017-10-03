Eğitim ödeneğini almayan öğretmenler 

Ancak ilimizde Derince ilçesindeki öğretmenlerin hiç birinin parası yatmamış. Öteki ilçelerde de parayı alamayan pek çok öğretmen var. Eğitimde nereyse ilk ay bitecek. Öğretmenler eğitim başlama ödeneğini hesaplarında görmeyi bekliyorlar.

