Eğitim-Sen 22 yaşında

KESK’e bağlı Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşen törene; Eğitim Sen Şube Başkanı Suca Omurca, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

DİRENİŞ ÖRGÜTÜYÜZ

Eğitim Sen Şube Başkanı Suca Omurca, törende yaptığı konuşmada, “Eğitim Sen’in 22’nci kuruluş yıl dönümüne hoş geldiniz. Eğitim Sen, bundan 22 yıl önce kuruldu. Kuruluşu kamu alanında kamu çalışanlarının; özgür, ekonomik, demokratik mücadelesini vermektir. Bütün bunlar haricinde; Türkiye’de ve bölgemizde yaşanan savaşa karşı da durduk. Ülkemizde hukuksuzlukların karşısında da durduk. Yalnız emek ve demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Mücadelemizi barış mücadelesi. Eğitim Sen, direniş örgütüdür. 12 Eylül faşizminden sonra ülkemizde uygulanmak istenen hukuksuzlukların karşısında Eğitim Sen ve KESK olmuştur. Türkiye sadece Türkiye’de örgütlenen bir emek örgütü değildir. Uluslararası dayanışmadan da güç alıyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

