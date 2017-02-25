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Eğitim-Sen’de başkan Hicran Turan

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Eğitim-Sen’de başkan Hicran Turan
Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe öğretmeni Hicran Turan oldu. 

KESK’ e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri (Eğitim-Sen )Kocaeli Şubesi’nin 10’uncu Olağan Genel Kurulu İzmit Atatürk Ortaokulu Seminer Salonu’nda gerçekleşti. Kongrede 1 dönemdir başkanlık görevini yürüten Suca Omurca emekli olduğu için tekrar aday olmadı. Kongrede Omurca’ nın yerine aday olan Hicran Turan Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı seçildi. 

Yönetim Kurulu: Hicran Turan(başkan), Hakan Demir, Nurşen Turan, Metin Aksöz, Levent Yurtsever, Ayda Işık Sevim, Sibel Yılmaz Yurdakul
Denetleme Kurulu: Atilla Yurdakul, Çelik Özdamar, Elif Derya Doğan
Disiplin Kurulu: Süheyla Okur, Filiz Eren, Kemal Demir
Üst Kurul: Hicran Turan, Suphi Yıldırım, Levent Yurtsever, Sibel Yılmaz Yurdakul, Metin Aksöz, Hakan Demir

HİCRAN TURAN KİMDİR?
1958 Artvin Şavşat doğumlu. Evli 3 çocuk sahibi. 23 yıllı eğitimci. 23 yıldır Eğitim Sen üyesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe öğretmenliği yapıyor. 

Ayşegül KALAYCI

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