Eğitim Sen’de kongre var

KESK’e bağlı Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin 10’ncu Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Kongre saat 10.00’da İzmit Atatürk Ortaokulu Seminer Salonu’nda başlayacak. Emekliye ayrılan mevcut Başkan Suca Omurca yeniden aday olmuyor. Hicran Turan’ın Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanlığı için tek aday olması bekleniyor.

KESK’ e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri (Eğitim-Sen )Kocaeli Şubesi’nin 10’uncu Olağan Genel Kurulu 25 Şubat bugün saat 10.00’da İzmit Atatürk Ortaokulu Seminer Salonu’nda gerçekleşecek. Kongrede 1 dönemdir başkanlık görevini yürüten Suca Omurca emekli olduğu için tekrar aday olamayacak. Omurca’ nın yerine Hicran Turan aday olacak. Kadın ağırlıklı bir yönetim oluşturulacak. Kongrede 260 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

YENİ PROGRAM AÇIKLANACAK

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, “Laik eğitimin, laik yaşamın savunucusu Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Genel Kurula gidiyor. Demokrasi mücadelesi veren herkesi Genel Kurulumuza katılmaya davet ediyorum. Yeniden bir ivme kazanması için bir ç-program içerisine girilecek. Yeni program açıklanacak. Tüm dostlarımızı davet ediyoruz” dedi.

HİCRAN TURAN KİMDİR?

1958 Artvin Şavşat doğumlu. Evli 3 çocuk sahibi. 23 yıllı eğitimci. 23 yıldır Eğitim Sen üyesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe öğretmenliği yapıyor.

Ayşegül KALAYCI