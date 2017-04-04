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Eğitim ve spor camiasını yasa boğan ölüm

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Eğitim ve spor camiasını yasa boğan ölüm
Kocaelispor bayan futbol takımının kaptanlarından beden eğitimi öğretmeni Esin Şahin (43),18 aydır tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Şahin’in ölümü eğitim ve spor camiasını yasa boğdu.

İzmit Turgut Mahallesi  Bağçeşme Sokak Orkide Apartmanı'nda ikamet eden, 18 ay önce yakalandığı mide kanseri nedeniyle tedavi gören Esin Şahin, önceki akşam evinde vefat etti. Evliya Çelebi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi olarak görevini sürdüren Esin Şahin, aynı zamanda eski futbol hakemi şu anda ise DSİ'de alt yapı hocalığı yapan Muallim Naci  Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Şükrü Şahin ile evli 1 çocuk annesiydi. Şahin'in cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kerim YAVUZ
 

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