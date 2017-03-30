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Eğitimde devrim gibi karar! Çok tartışılan uygulama kalkıyor

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Eğitimde devrim gibi karar! Çok tartışılan uygulama kalkıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğrencileri zorladığı düşünülen ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.

Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilkokul öğrencileri ile velilerin en çok şikayet konusu yaptığı "el yazısı" ile öğretimin önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmayacağını açıkladı. Buna göre, artık eskiden olduğu gibi kitap harfleriyle okuma yazma öğrenecek çocuklar ilkokul 3. sınıftan itibaren ise "güzel yazı" dersinde el yazısını basitleştirilmiş yeni bir formatla öğrenecek.

Öğretimde bitişik eğik el yazısı uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde başlatılmıştı. Ancak el yazısı ile okuma yazma öğrenen çocukların çok zorlandığı, çocukların yazıyı öğrenme sürecinde "başarısızlık duygusuna" kapıldıkları yönünde sisteme çok sayıda pedagojik yorum getirilmişti. Veliler de konuyu sık sık Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gündeme getirerek, el yazısı uygulamasının kaldırılmasını, eskiden olduğu gibi kitap harflerinin kullanılması talebinde bulunmuştu.

"Dik temel harfler kullanılacak"

Bakan Yılmaz, bir süredir üzerinde çalışılan yeni sistemi dün bakanlığın twitter hesabından duyurdu. Bakan Yılmaz, "Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak" ifadelerini kullandı.

3. sınıftan itibaren güzel yazı dersi

Buna göre önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren artık öğrenciler el yazısı ile eğitim görmeyecek. Artık kitap harfleri de denilen dik temel harfler kullanılarak öğretim yapılacak. Değişikliğin, velilerden gelen şikayetler nedeniyle yapıldığı belirtilirken, el yazısı öğretimi ilkokul 3. sınıftan itibaren "güzel yazı" dersi içinde yapılmaya devam edilecek. Ancak yazının öğrenilmesinin öğrenciler için "zor" olması nedeniyle bakanlık "güzel yazı" dersi için de bir düzenlemeye gitti. Talim Terbiye Kurulu'nun onayına sunulan yeni sistem, çocukların el yazısını daha kolay ve akıcı bir şekilde öğrenmeleri için kurgulandı.

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