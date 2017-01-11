Eğitimde gurur veren rakamlar

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2014 yılında göreve geldiğinde Türkiye ortalamasının çok gerisinde olan Kocaeli’nin eğitimdeki kötü tablosunu, bugün gururla paylaşılacak düzeye çekti.

Bizzat işin başında olan, aynı kadroyla görevi sürdürmesine rağmen takibi elden bırakmayan Vali Güzeloğlu, TEOG ve YGS-LYS sonuçlarının üç yıldaki tırmanışını; okullaşma, derslik sayısı ve öğretmen kadrosundaki artışın bugün belli bir noktaya çekilmesinde pay sahibiydi.

Vali Güzeloğlu, bugün ilimizdeki yerel medya kuruluşlarının yönetici ve yazarlarıyla, eğitimdeki rakamları paylaştı. Güzeloğlu, sonuçları büyük bir mutlulukla aktardı, “Bu yeterli değil. Daha da yukarılara çıkmamız lazım” hedefi ve beklentisini de ekledi.



KOCAELİ MODEL OLMALI

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, konuşmasının başında 2.5 yıl öncesine gitti, o günün tablosu ve bugün gelinen yeri kıyasladı.

Bugün 1189 okul, 22.494 öğretmen ve 368.210 öğrenciyle eğitim camiasının kocaman bir aile olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, “Kocaeli’nin model olma zorunluluğu ve sorumluluğu vardır” diyerek üstlendikleri eğitim işindeki çalışmaları bizzat takip ettiğini vurguladı. İstikrarlı, kararlı performansa 2017 sonuçlarının başarı çizgisini yükselttiğini gösterdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, “Bu durum, hedefe ulaşmada doğru yolda olduğumuzu göstermiştir.” dedi.

Eğitimdeki başarı artışının çok yönlü olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, üniversite desteğini de alarak, KOÜ ve GTÜ’nün katkısıyla eğitim alanındaki yükselişe devam edeceklerini aktardı.

HER AYRINTIYLA İLGİLENİYOR

Vali Güzeloğlu, “Mutlu olmayan çocuk başarılı olamaz” diyerek, çocuğu mutlu edecek bir eğitim ortamı yaratmanın çabasını gösterdiklerini söyledi. Toplantı sırasında cep telefonunu çıkartan Vali Güzeloğlu, “Kar duası hiç duydunuz mu?” diyerek, yoğun kar nedeniyle okulların vali tarafından tatil edilmesini isteyen bir çocuğun sesli mesajını dinletti. Güzeloğlu, her ayrıntıyı dikkatle takip ettiğini belirtti, taşımalı eğitim konusuna değindi, şunları söyledi:

“Taşımalı eğitimde araç güvenliğinden, öğrencilerin yemek tercihine kadar ilgileniyoruz. Öğrencilerin sevdiği yemekleri menüye koyduruyoruz. Çocuk mutlu olmalı. Tüm ayrıntılara dikkat ediyoruz. Bu ayrıntılar bile başarının artmasına bir etken. Çocuklar kar tatili yapın diye mesaj atıyor. Ben onlara cevap veriyorum. Bu onları mutlu ediyor. Onlar da başarılarıyla beni mutlu ediyor. Tatil yaparız, sonra bunun telafisini yaparız bu kolay. Önemli olan çocuğun mutluluğu. Okula keyifle gitmesi.”

Vali Güzeloğlu, sorgulama odaklı eğitim konusunda Kocaeli olarak ne yapılabileceğini araştırdıklarını, bu konuyla ilgili de Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını anlattı.

8 ÖĞRETMEN DEĞİŞİNCE BAŞARI GELİR Mİ?

Eğitimde yeni derslik ve binanın önemini vurgulayan Vali Güzeloğlu, “Bina elbet gerek. Ama, esas gerekli olan ruh. Bakın 2014’de 19.221 olan öğretmen sayısı bu yıl 22.494’e geldi. Bu rakam, başarıdaki artışın da bir işareti. Dilovası’nda bir sınıfın öğretmeni 8 kez değişmiş. Böyle başarı gelir mi? Dilovası’nı zorunlu hizmet bölgesi yaptık, en iyi eğitimcileri buraya yönlendirdik.”

Vali Güzeloğlu, sınav odaklı eğitimde çalışmaları sürdüreceklerini, ancak öğrenciyi geleceğe hazırlama konusunda nitelikli, değer kadar yöndeki sistem için çabaları da sürdüreceklerini aktardı. Güzeloğlu, okullarda güvenlik konusunda en küçük bir zaafın olmadığını belirtti, “Çok sıkı takip ediyoruz. Bu arada, kötü alışkanlıklar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda da tavizsiz bir çalışmamız var.” dedi. Güzeloğlu, daha sonra rakamları aktardı, “Bunlar geldiğimiz noktayı görmemiz açısından önemli. Ama yeterli değil. Biz Kocaeli olarak Türkiye’ye model olmalıyız, en yukarıda olmalıyız” dedi.

TÜM ENGELLİLER OKULLA BULUŞACAK

Vali Güzeloğlu’nun göreve geldiği dönemde 62’nci sırada olan okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 43,68’den geçen yıl yüzde 85,57 seviyesine geldi. 2018 yılına kadar bu oranın yüzde 92’ye çekilmesi ve ilk 3’e girilmesi hedefleniyor. Güzeloğlu’nun hedefi ise yüzde 100.

Bu arada, Vali Güzeloğlu’nun en önemli hedeflerinden birisi de engelli eğitimi. Kocaeli’de tüm engelli çocuklar okulla buluşacak, eğitim almayan hiçbir engelli kalmayacak.

Üç yılda 151 yeni bina, 2876 yeni derslik yapıldı. Toplam 546 milyon 550 bin TL’lik yatırım yapılırken, onarım için de 45 milyon 1540 bin TL harcandı. Halen 75 eğitim yapısında 1567 dersliğin yapımı devam ediyor.

Bu arada, ilimizdeki başarıyı arttıran en önemli faktörlerden birisi de hafta sonları okullarda uygulanan destek, takviye kursları. Geçen yıl ortaokul ve lisede 93 bin 202 öğrenci bu kurslara devam ederken, bu yıl bu rakam 114.883’e yükseldi. Kurslara devam edenlerin oranı da yüzde 49,87’den yüzde 53,22’ye yükseldi.

TEOG, YGS VE LYS SONUÇLARI

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş(TEOG) sınavlarında 2014 yılında 414.76 olan Kocaeli ortalaması, 2016 yılında 424,39’a yükseldi. Türkiye ortalamasına göre başarı yönündeki değişim 2016 yılında yüzde 6,45 oldu.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’de ise Vali Güzeloğlu, “Yerlerde sürünen rakamlar” olarak dikkat çektiği 2014 yılında Türkiye ortalamasının gerisinde olan rakamların, 2016 yılı için artı yöndeki değişime vurgu yaptı. 2014 yılında Türkiye ortalamasının 2 puan gerisinde olan Kocaeli, 2015 yılında yüzde 6,63’lük, 2016 yılında da yüzde 4,76’lık oranla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Ders bazında Matematik’te 2014 yılında 4,26, Fen’de 5,52 oranında Türkiye ortalamasının gerisinde olan Kocaeli, 2016 yılında Matematik’te 5,11 onarında, Fen’de ise yüzde 3,87 oranında artı yönde değişim yaşadı.

Başarı ve başarısızlığın daha net görüldüğü Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) bazında ise, 2014 yılında Türkiye ortalamasının yüzde 3,51 gerisinde kalan Kocaeli, 2016 yılında bu açığı kapattı ve ortalamanın yüzde 0,84 oranında üzerine çıktı. Ders bazında LYS sonuçlarına göre Kocaeli ortalaması ise dört derste (Matematik, Geometri, Fizik ve Biyoloji) Türkiye ortalamasının gerisinde. Ancak, bunlar da geçen yıllara göre makası kapatıp, düşük oranlara indi. Kimya, Türk Dili, Coğrafya-1, Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu ve Yabancı Dil (İng.) derslerinde ise başarı oranı artı yönde biraz da yükseldi.

Metin KARAN

