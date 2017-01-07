Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

KOÜ Rektörlük Toplantı Salonu’ndaki buluşmada, protokole KOÜ Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik imza koydu. Protokol imza törenine Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ahmet Küçük, Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin, Necip Fazıl İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Halıcı, Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak ve Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Musa Kaya da katıldı.

4 (dört) proje okulu ile imzalanan bu protokol kapsamında öğretim kurumları ve yüksek öğretim arasında eğitim öğretimde işbirliğinin arttırılması hedefleniyor. Ortaöğretim kurumlarında akademik danışma hizmeti verebilmek için Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları arasından akademik danışma kurulu oluşturulacak ve proje okullarının öğretim elemanlarına seminer verilmesi sağlanacak.