Eğlence Sokağı yapalım; şimdi tam zamanıdır

Ulusça içimiz yanıyor. Her gün yas tutuyoruz. Her spor karşılaşması öncesinde saygı duruşu var. Televizyonlardan eğlence kalktı.

Ama hayat böyle devam etmez. İnsanın doğasında var. Yaşarken acı günler de, tatlı günler de göreceğiz. Yeri gelecek yas tutacak, yeri gelecek ibadet edecek, yeri gelecek eğleneceğiz. Pek çok nesli sürekli matem havasında yetiştiremeyiz.

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Şu sıralar Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan biri de “Yaşam biçimlerine saygı” konusudur. Ben her zaman kabul etmişimdir. Geçmişte bu ülkede inançlı insanların yaşam tarzı seçimlerine müdahale yapıldı. Yasaklar kondu. Baskı altında tutuldular. Yapılanlar yanlıştı.

Bugün ülkemizde tam tersi bir durum var. Kimse bana, “Bu ülkede herkes istediği gibi yaşıyor” diyemez. Bırakın Türkiye’ye. İlimize bakın. 2006’den sonra bu kent değişti, değiştirildi. Ben, kendi yaşam biçimimde ısrar ederken, pek çok kez ciddi baskı altında olduğumu hissediyorum. Bu şehirde eğlence hayatı bitirildi. Bütün bunları siyaseten iktidarda olanların yaptığını asla kabul etmem. Toplumumuzun büyük bölümünün güçlüden yana olma, güçlüler gibi yaşayıp, onlara yaranma tutkusu bu ayrımcılığın ve baskının en önemli unsurudur.

Bu şehirde içkili, eğlenceli, müzikli mekânlar, mescitli, ayranlı kuru fasulye-pide lokantasına çevrildi. Aslında kenti yönetenler baskı yapmadılar. İnsanlar içkili, eğlenceli mekânlara gitmedi. Sahipleri de düzene, modaya uymak zorunda kaldılar.

Bu kentin öne çıkan eğlence tarzı, yaz aylarında bahçe düğünlerinde kemençe ile horon teperken, havaya mermi sıkmak şekline dönüştü. Yıllardır bu şehirde doğru dürüst bir konser yapılmadı. Yıllardır bu şehirde genç insanlar şöyle açık havada ünlü bir şarkıcının şarkılarına eşlik ederken dans edemedi. Şehir öyle hale geldi ki, eşimizle dostumuzla şöyle kaliteli bir yemek yiyip, birkaç kadeh içki içecek yer bulamaz hallerdeyiz.

FUAR TAMAMEN BOŞALIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Ben O’nun yanında yemekte içkimi de içtim, cemiyette Kuran-ı Kerim tilaveti de dinledim. Pek çok cenaze namazında yan yana saf tutmuşuzdur.

Karaosmanoğlu’nun bir yaşam biçimi vardır. Samimi inançlı bir insandır ve inançlarına uygun yaşar. Yeri geldiğinde bana pek çok kez, “İsmet sigarayı bırak. Şu içkiyi içme” diye nasihat etmiştir. Ama karışmaz. Ben Sayın Başkan’ı özellikle 2004-2009 döneminde pek çok kez içkili lokantalara götürdüm. Birlikte balık yedik. Ben rakı içtim, o su içti. Başkan, insanların yaşam biçimine, din konusundaki tavırlarına da karışmaz.

Ama bu kentte yaşam biçimlerine müdahaleler yapıldı. Başkan bunların bir kısmını bizim gözümüzle değerlendirmedi. Bir kısmına ses çıkartamadı. Tramvay yolu gerekçe gösterilip, Barlar Sokağı yerle bir edildi. Fuar, tamamen içkisiz alan haline getirildi. Son olarak Onur Müzikhol boşaltılmıştı. Halen Fuar alanı içinde “Düğün salonu” statüsünde çalışan 7 mekân var. Bunların işletmecilerine de tebligat gönderildi. Bu ayın sonunda işletmelerini kapatmaları, anahtarlarını teslim etmeleri isteniyor.

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Şimdi bu gidişatı değiştirmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Hani sosyal medyada birileri sürekli “Yaşam tarzına müdahale ediliyor” diye toplumdaki bölünmüşlüğü kaşımak istiyor ya.

Hani ülkemizi yönetenler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, diğer pek çok AK Partili, “Bu ülkede kimsenin yaşam biçimine, dini inançlarına, meşrebine karışılmaz. Herkes yasalara uygun biçimde istediği gibi yaşar” diyor ya.

Bizim şehrimizde örnek bir “Eğlence alanı” yapalım. Burada açık hava konser alanı da olsun. Senfoni orkestralarının Mozart konseri verebileceği akustik salonlar, bale, tiyatro sahneleri de olsun.

Alkollü mekânlar açılsın. Balıkçısı, kebapçısı, pidecisi olsun. Hatta isteyenler için pavyon olsun. Düğün salonları olsun.

Böyle bir bölge Fuar alanı içinde yapılabilir. Outlet’in arkasında yapılabilir. Karamürsel’de, Kartepe’de, İzmit’te Seka Park’ın ikinci etabından sonraki bölgede, pek fazla işe yaramayan film platosu bölgesinde kurulabilir. Ulaşımı zor olmasın. Otoparkları olsun. Hatta içinde Mescit, Polis Karakolu olsun. Kocaeli yüzyıllar öncesinde Dünya’nın “Hoşgörü merkezi” ilan edilmişti. Bugün de bunu yapabilir. Türkiye’ye örnek olabilir.

Benden önermesi. Bugün Pazar. Oturup, sakin kafayla bir düşünün bakalım. Güzel olmaz mı? Tam zamanı değil mi?

Meteoroloji’den yine tam isabet

Meteoroloji bir kez daha günü gününe değil, saati saatine tutturdu hava raporlarını. Elbette bu alanda teknoloji çok ilerledi. Ama insan unsuru önemli.

Günler öncesinden Türkiye’nin batısının 6 Ocak Cuma günü gecesinden itibaren çok yoğun kar yağışının etkisi altında kalacağı açıklanmıştı. Aynen dedikleri gibi oldu.

Dün sabah İzmit trafiğinde ana arterlerde sıkıntı yoktu. Karşılaştığım en önemli sorun, sabahtan itibaren çanak antenleri bağlı televizyonların çalışmıyor olması ve arabanın üzerinde biriken kalın kar tabakasını temizlemekle ibaret kaldı. Bir de, Umuttepe’ye çıkmaya cesaret edemedim.

Kar, birkaç gün devam edecek. Arkasından birkaç gün kuvvetli don olacak. Buz üzerinde yürümek, araba kullanmak zorunda kalacağız. Sonrasında karların erime süreci var.

Yani, bir süre hava şartları hepimizi etkileyecek, zorlayacak. Bu arada grip alabildiğine yaygın. Büyük küçük pek çok insan, yatağa düştü. Hiç zorlamadan okullar için tatil kararı alınması gerektiğini düşünüyorum. Yarın bu şartlarda bu kentin trafiğine öğrencileri atmamak gerekir.

Bu karın kıymetini bilmek de lazım. Tam vaktinde yağıyor. Tarım alanları için faydalı. Barajlar boşalmak üzereydi. Bu kar, önümüzdeki yaz aylarında kullanacağımız suyun da teminatıdır. Doğru tahminleri nedeniyle, Meteoroloji teşkilatını ve bütün uzmanlarını kutlarım. Bu ülkede çok fazla şey doğru yapılmıyor.