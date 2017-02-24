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Ehliyeti olan herkes almak zorunda

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Ehliyeti olan herkes almak zorunda
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" derslerinin içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Çalışma ile karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor.

Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel değerler", "trafikte empati ve iletişim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi" gibi temel başlıklarda ele alınacak.

Eğitimlerde, yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanırken yapacağı kural ihlalinin sonucunun sadece maddi cezası bulunduğunu düşünmemesi, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında olması gerektiği gibi konulara dikkat çekilecek.

KURSLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek.

Kurslarda verilecek programın 4 saat olması planlanıyor. Bakanlık, saygı eğitimlerine ilk olarak kamu kurumlarında görev yapan sürücülerden başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulması öngörülüyor.

Daha sonra, isteğe bağlı olarak illerdeki belirli yaş grubu aralığında ehliyeti bulunanlara eğitim verilecek.

MEB, daha sonra yapacağı çalışmalarla Türkiye genelindeki 25 milyon ehliyet sahibinin tamamına saygı eğitimlerinin verilmesini hedefliyor.

Bakanlık, çeşitli zamanlarda video, billboard, afiş, el ilanı, broşür, kamu spotu gibi tanıtım araçları ile oldukça geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor. Protokolün yürütülmesi için ayrıca il ve ilçelerde yürütme kurulları oluşturacak. Bakanlık, eğitime katılan sürücülere sertifika verilmesi için hazırlanıyor.

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