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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı

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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 8 yaralı
İzmit'te ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Yeni yıla saniyeler kala yaşanan kazada ekipler yaralı 8 kişiyi otomobilden çıkartmak için seferber oldu. 

Kaza, saat 23.50 sıralarında İzmit Santral Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz 16 yaşındaki E.Ş.’nin kullandığı 16 LH 412 plakalı hafif ticari araç ile Özkan Ö.’nün (45) kullandığı 41 T 0231 plakalı ticari taksi Santral kavşağında çarpıştı. Kazada takside yolcu olarak bulunan Büşra Ö. (22) ile hafif ticari araçta bulunan 16 yaşındaki E.Ş., F.C.T, Serdar E. (21) E.G. ile B.B. yaralandı.

Yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştılar
İçinde 5 kişinin bulunduğu 16 LH 412 plakalı araç devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Hafif ticari araç içinde sıkışan şahısları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bir yaralının kafası, araç ile kaldırım arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri o şahsı kurtarmak için dakikalarca ter döktü. Diğer yaralılar ise araçtan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Kafası sıkışan yaralı ile yaklaşık yarım saat süren operasyon ile çıkartıldı. Araçtan çıkartılan yaralılar 112 ambulansı ile İzmit Devlet, Seka Devlet ve Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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