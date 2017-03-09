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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı
Körfez'de alkollü olduğu ileri sürülen ehliyetsiz sürücü Hüseyin Yılmaz bir araca çarparak kazaya neden oldu.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre Körfez Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Yılmaz (18) arkadaşlarını görmek için 41 H 8168 plakalı minibüsle  Körfez Mimarsinan Mahallesi Petkimler Sokak’ta Mehmet Faik yönetimindeki 41 B 6598 plakalı  araca çarptı. Hızını alamayan Yılmaz yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Faik yara almazken, ehliyetsiz sürücü Hüseyin Yılmaz yaralandı. Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN

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