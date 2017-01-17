Ejderoğlu: “AK Parti, krizlerle ayakta duruyor”

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Ocak ayı İl Divan Toplantısı Antikkapı Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün ve parti üyesi kadınlar katıldı.

İNSANLAR TUZAĞA DÜŞMEDİ

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Teşkilat yapımız artık yerine oturdu ve çalışmalarımız artık bizlerin inancı ile güçlenecek. Bugün birimlere yönelik çalışmalarımızı burada tesis edeceğiz. Dünya’da ve ülkemizde terör saldırıları artmış durumda ve biz bu saldırıların tam ortasındayız. Ülkemizin jeopolitik konumu ve tarihi birikimi açısından çok iyi durumda olması emperyalist devletlerin planlar yapmasına sebep oluyor. Onlar bunları yaparken bizde boş durmuyoruz. Tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. En son Reina saldırısında gördüğümüz gibi yapmaya çalıştıkları şey İslami yaşam şeklinde olan insanlar ile oradaki insanları çatıştırmaktı ancak bu ülkedeki insanlar bu tuzağa düşmedi. Millet olarak buradaki saldırıları püskürtüyoruz ve bir arada duruyoruz” dedi.

SP’NİN MECLİSTE OLMASINI İSTERDİK

Şengün’ün ardından konuşan SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, “Saadet Partisi olarak, hanımıyla genciyle çalışmalarını durdurmadan ülkesine ve milletine sahip çıkmaya devam ediyor. Biz ancak bir arada durarak bu ülkede huzurlu bir şekilde yaşayacağımızı biliyoruz. Bu açıdan bütün çalışmalarımız ülkede huzur ve refahı yaratmaya yönelik devam ediyor. Şuan ülkemizde tartışılan en önemli konu sistem tartışması ve mecliste onun oylaması. Böyle bir süreçte biz SP’nin mecliste olmasını isterdik” dedi.

KRİTİK SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Ejderoğlu, “Bugün Cumhuriyet tarihinde kritik bir süreçten geçiyoruz. Geçmişle kıyas edilemeyecek derecede bir sıkıntı var. Bugün ülkemizin en önemli sorunu uzlaşma ve beraber yönetme sorunudur. Bugün hiçbir alanda bir araya gelemeyen dört parti bulunuyor. Bu dört partinin hiçbir türlü uzlaşamadığı bir meclis bulunuyor. Ekonomik istikrarın olmadığını ise hepimiz görüyoruz. Finans sektörünün ve iş adamlarının sıkıntı yaşadığı bir süreçte bizim 70’li yıllarda başkanlık sistemini önerdiğimiz zamandan daha iyi bir zamanı yaşamıyoruz. Bugün başkanlık sistemi ile ilgili çalışmanın yapılmasının uygun olmadığını söylüyoruz. Ama yapılıyorsa da tartışılması gereken konuları söylüyoruz. Neden bu kadar ısrar ediliyor? AK Parti iktidarı krizlerle ayakta kalıyor. Bugünde daha büyük bir kriz yaratarak ayakta durmak istiyor. Ama bizler elbette ki çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.” konuşmasını diyerek sonlandırdı.

Ayşegül KALAYCI