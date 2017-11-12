Ekmek ufalıyor

Halen 250 gram olarak satılan ekmeğin 200 grama düşürülmesi öngörülüyor. Böylece ekmekte büyük bir israfın da önüne geçilecek.

YÖNETMELİK ÇIKTI

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmekte taban gramajının 200 gram olması ve 10’ar gram arttırılmasıyla ilgili yönetmelik çıktığını hatırlattı. Zamanı geldiğinde ekmeği 200 gram olarak çıkarmak istediklerini, alınan kararı doğru bulduklarını belirten Sarı, “Şimdilik ekmeği 250 gramdan satmaya devam edeceğiz. Ancak zamanı geldiğinde fiyat artışı veya gramaj indirimi yapacağız” dedi.

MALİYETLER ARTTI

Ekmekte gramajın düşmesi nedeniyle fırınlarda işçilik maliyetlerinin artacağını hatırlatan Fırıncılar Odası Başkanı Sarı, “Ama yeter ki ekmekte israf önlensin. Ülkemizde bu nedenle milyonlarca ekmek israf ediliyor” diye konuştu. Sarı, Kocaeli Fırıncılar Odası olarak başlattıkları bayat ekmeğin yarı fiyatına satılması uygulamasıyla ekmek israfının önlendiğini, dar gelirlilere katkı sağlandığını da hatırlattı.

ALİ SARI- Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı, ekmekte israfın önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.