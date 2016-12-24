Ekolojik Pazara görkemli açılış

Üç haftadır hizmet veren, Kocaeli’nin ilk Ekolojik Pazarı İzmit Belediyesi’nin öncülüğünde Esas Holding işbirliğinde 41 Burda AVM’de resmi olarak hizmete açıldı.

Yaklaşık 600 metre karelik alanda 80 tezgahın kurulduğu pazarda davetlilere file içinde ekolojik ürünler hediye edildi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÜKSEK KATILIM

İzmit Belediyesi bir süredir gündemde olan Ekolojik Pazar’ı 41 Burda AVM’de görkemli törenle hizmete açtı. Açılışa Esas Holding CEO’su Kazım Köseoğlu, Kocaeli Tema Vakfı Başkanı Nermin Tol, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek, Buğday Derneği Başkanı Batur Şehirlioğlu, Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, AVM ziyaretçileri ve çok sayıda davetli soğuk havaya rağmen katıldı.

80 TEZGÂHTA EKOLOJİK ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mehter takımının açılış öncesi gösteri yaptığı Ekolojik Pazar AVM’de renkli görüntüler oluşturdu. Açılışta gönüllü zabıtalar ise büyük ilgi gördü. Her cumartesi günü 41 Burda AVM’de kurulacak olan yüzde 100 ekolojik Pazar Kocaeli’de ‘Pazar’ anlayışına yeni bir boyut getirdi. İzmit Belediyesi 41 Burda AVM, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ve Buğday Ekolojik yaşamı Destekleme Derneği ortaklığında kurulan pazarda 80’e yakın tezgâhta organik ürün satışları yapılacak.

SERTİFİKASIZ ÜRÜN SATIŞINA İZİN YOK

Ekolojik Pazarda yalnızca Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetki alan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifika almış üretici kuruluşlar tezgâh açabilecek. Pazarda 100 yüz organik, hormonsuz ve sertifikalı ürünler satışa sunulurken, organik olmayan ve ekolojik sertifikası bulunmayan ürünün satışı yapılamayacak. Organik Pazarda satışa sunulan ürünlerin tohumdan hasada ve hasattan tüketiciye sunuluşuna kadarki tüm aşamaları kontrol altında tutulacak. Pazar içerisinde satışa sunulan ürün üzerinde bulunan etikette ürünün adı ve sertifika statüsü yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu ve kod numarası ürüne ait sertifika numarası, çiftçi kodu, hasat yılı parti ve seri numarası, içindekiler, üretim tarihi son kullanma tarihi, gramaj, kime ait olduğu, üretim izni ve yeri, yönetmeliğe uygun üretildiğine dair ifade ve menşei hakkında bilgiler yer alması gerekiyor.

DOĞAN “PAZAR BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ”

Açılışta konuşan Doğan “Birçok ilki Kocaeli’de, İzmit’te ve Türkiye’ye kazandırdık. Amacımız şehrimizde modern pazarları kurarak halkın hizmetine sunmak. 8 Kapalı pazarımız var biri de Alikahya’da yapılıyor. Pazar bizim kültürümüz. Siz hayal edin biz sizin hayallerinizi gerçekleştirelim sözleriyle iddialı konuşan Doğan daha temiz su, toprak, doğa olarak gelecek nesillere bu ülkeyi dünyayı bırakmak zorundayız bu hayalimize katkı gösteren teşekkür ediyorum” dedi.

Şennur YILDIZ



