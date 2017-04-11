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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mayıstan itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz

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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mayıstan itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz
Ekonomi Bakanı Zeybekci, enflasyonun mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacağını belirterek, "Yıl sonunda yüzde 8,5'ler seviyesine ulaşacağımıza, belki bu seviyenin altına ineceğimize inanıyoruz." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Halk oylaması kampanyasını değerlendiren Zeybekci, seçim bölgesi ve çevresinde problemsiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Son 2 haftadır milletin rahatladığını, akılların berraklaştığını, kararların netleştiğini, kararsızların hemen hemen sıfır seviyesine geldiğini ifade eden Zeybekci, "16 Nisan kampanyasının bittiğini düşünüyorum." dedi.

"Pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız"
Türkiye'deki özel sektör yatırımlarının son 2 yılda artış olarak hemen hemen sıfır çektiğini belirten Zeybekci, tüketim ve yatırımda öteleme olduğunu, yabancı yatırımlarda bekleme dönemi yaşandığını söyledi.

Her şeye rağmen Türkiye'nin geçen yıl 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldığını vurgulayan Zeybekci, "Bu sene doğrudan yabancı yatırımlarda, Türk kıymetlerine olan talebin yukarı doğru gitmesinde, dolayısıyla faizin aşağı inmesinde, yatırımların artmasında çok pozitif bir döneme gireceğimizi, 16 Nisan'dan sonra çok daha kalıcı şekilde göreceğiz. Bu hafta yoğun şekilde pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

"Petrol yangınına su serpmiş gibi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyonun sonuç, faizin ise sebep" olduğuna ilişkin sözlerini hatırlatan Zeybekci, enflasyona talep fazlalığının değil, arz düşüklüğünün neden olduğunu kaydetti.

Talep oranında üretim yapıldığı zaman Türkiye'nin ferahladığını belirten Zeybekci, bunun için insanların üretim yapmasının ve stok maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanması, bunun için de faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Faizler artırıldığı zaman belanın satın alınacağının altını çizen Zeybekci, "Petrol yangınına su serpmiş gibi olacağız. Hafif serinleme yaratacak ama sonra sıvı arttığı için yangın büyüyecek." dedi.

"Mayıstan itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz"
Enflasyonun bugünkü seviyesinde kurun da etkili olduğunu vurgulayan Zeybekci, kurun enflasyona etkisinin yansımalarının mayıs sonuna kadar sürmesi ihtimali bulunduğunu söyledi.

Zeybekci, "Nisanda enflasyon yükselmeyecek, istediğimiz gibi aşağı inişle ilgili trend başlamayacak ama mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını, yıl sonunda yüzde 8,5'ler seviyesine ulaşacağımıza, belki bu seviyenin altına ineceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Sonuna kadar takip edeceğiz"
Zeybekci, Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile Avrupa'da bakanlara karşı takınılan tutuma ilişkin soruya, "Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz." yanıtını verdi.

"Yasaklarla her iki ülke de kaybeder"
Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamanın hatırlatılması üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."

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