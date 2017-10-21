Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun incelemelerinin ikinci günü Kocaeli'de devam ediyor. Kocaeli’de sanayi bölgeleri başta olmak üzere birçok ziyarette bulunan komisyon, Kocaeli’nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde bulunan fabrikalar ile TUBİTAK, MAM, BİLGEM ve UME’Yİ ziyaret etti. Ziyarete Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Konta Milletvekili Ziya Altunyıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri, Hasan Sert, Nurettin Nebati, Osman Boyraz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Müsteşarı Veysel Yayan katıldı. Komisyon üyeleri yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız, “ Ülkemizdeki yeni dönemdeki hamlemizin, teknoloji üreten, teknolojinin sahibi olan, katma değeri yakalayan bununla birlikte daha çok birim başına gelir elde eden bir yapıya dönüşüyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine doğru emin adımlar ile götürmeyi istiyoruz. Rakamsal hedeflerin biraz gerisinde kalabiliriz ama önemli olan bu işin ruhu ve stratejisi. Özellikle stratejik alanlarda teknolojinin ve bilginin sahibi olabilmek. Bunu üretebilmek bunu üretebilecek kabiliyetleri yakalayabilmek. Bütün bunları üretime ve değere dönüştürebilmekte çok önemli. Stratejik alanladaki temel bilişimi yazılımı ve kritik ürünleri üretebilmek. Bunlar motor teknolojisine sahip olmak, üretim ve bilişim sistemlerine sahip olmak. Stratejik bu noktada 2023 adımlarına hiçbir sapma olmaksızın emin adımlar ile yürüyoruz” dedi.

“Ekonominin temel motivasyonu üretimdir, tüketimdir”

“Ekonominin temel motivasyonu üretimdir, tüketimdir” diyen Altunyaldız, “Türkiye’de son döneme baktığımızda yüzde 5’in üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda da yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da bu büyüme devam edecektir. Büyüme gerçekleşirken ana unsurların üretim ve ihracat olması lazım. Türkiye’nin bu doğrultuda 2023 hedeflerine adım adım gittiğini görüyoruz. Türkiye bu anlayışı, çalışması ve stratejisi ile gelişen ve büyüyen genç nüfusuyla yoluna emin adımlarla devam edecektir” ifadelerini kullandı.