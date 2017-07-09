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Ekrem Yavuz başpehlivan oldu

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Ekrem Yavuz başpehlivan oldu
Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 44. Altın Kiraz Festivali Yağlı Güreş Müsabakalarında Abdullah Güngör'ü mağlup eden Ekrem Yavuz başpehlivan oldu.

Körfez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 44. Altın Kiraz Festivali bu yıl dolu dolu etkinliklerle şölen havasında geçti. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Taşköprü Er Meydanında yapılan güreş müsabakalarına Körfez halkı yoğun ilgi gösterdi. Güreş sporunun efsane isimlerinin de katıldığı etkinlikte güreşçiler başpehlivanlık için kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğe katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran alanda açılmış olan stantları tek tek gezerek vatandaşları selamladı. Körfez'in sporunun başkenti olduğunu söyleyen başkan Baran, "Er meydanında ülkemizin gerçekten büyük ve başarılı pehlivanları güreşiyorlar. Kırkpınar güreşleri öncesine adeta pehlivanlarımız birbirlerini deniyor. Çok güzel müsabakalar çıkıyor ortaya. Binlerce vatandaşımızın iştirakiyle gerçekten güzel bir güreş oluyor" dedi.
Güreşlerde Abdullah Güngör, Salih Erinç, Serhat Balcı, Nedim Güreş, Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Fatih Atlı gibi pehlivanlar da boy gösterdi. Konuşmanın ardından Başkan Baran başpehlivan olan Ekrem Yavuz'a altın kemerini taktı.

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