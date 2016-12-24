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El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

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El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan El Bab ile ilgili önemli açıklama geldi.

Suriye topraklarında geçen 24 Ağustos’tan bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 123’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karadan ve havadan yapılan müdahalelerde terör örgütü El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ilerleme sürdürüldü. El Bab'da 68 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, 1 muhalifin yaralandığı belirtildi.


TSK'nın El Bab ile ilgili son dakika açıklaması şöyle: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Top/havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 141 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2208 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

DHA

 

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