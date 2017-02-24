El Bab'dan acı haber! İki şehit, yaralılar var

Patlamanın El Bab’ın güneyindeki Tadif bölgesinin alt bölgesinde meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin büyük ölçüde kontrolü sağladığı El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12:00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki TADİF yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/MAYIN keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır” denildi.

"İntihar saldırısı"

Başbakan Binali Yıldırımi Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin El Bab’daki şehitlerle ilgili sorusuyla ilgili olarak, "Yol kontrolü yapan askerlerimize bir intihar saldırısı var. Orada da iki askerimiz şehit oldu. Bu ve buna benzer olayların olmaması için arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyorlar ama maalesef bazen böyle olaylar gelişiyor" yanıtını verdi.

GENELKURMAY AÇIKLADI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12.00 sularında El Bab’ın hemen güneyindeki Tarif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP/Mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında bugüne kadar geçen 185 günlük süreçte şeit askerlerin sayısı 71'e yükseldi.