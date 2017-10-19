El işi örmelerle ağaçları süsledi

Körfez Yeni Mahallesi oturan Songül Saldık, eli işi örmeleri birleştirerek evinin önündeki ağaçların gövdesine giydirdi. Rengarenk el işleri ile süslenen ağaçların görünümü büyük beğeni topladı. Ağaç süsleme sanatının ağaçlara canlılık kattığını söyleyen Songül Saldık, özellikle sonbaharda yaprakları dökülen ağaçların süslenmesiyle daha güzel göründüğünü belirtti. Songül Saldık ağaç süslemelerle caddelerin ve kentlerin daha güzel görüneceğini, ağaç süslemenin yaygınlaşması durumunda ise kadınların yapacağı el işleri ile de bütçelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi.