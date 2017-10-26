El konulan fabrika için satış günü

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında el konulan, Decotek adlı firmaya ait Başiskele Kullar Mahmutpaşa Mahallesi’nde bulunan iki fabrika, depo, idari binalar ve araziden oluşan gayrimenkul bugün TMSF Kocaeli Kayyum Heyeti tarafından açık arttırma usulüyle satışa sunuluyor.

4 MİLYON TL

Satış ihalesi, bugün saat 15.00’te Çarşı yapı Sitesi F:14-15’deki Prosis binasında yapılacak. Mahmutpaşa Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No:90 Başiskele adresindeki taşınmaz için 4 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Satışta geçici teminat da 50 bin TL olarak belirlendi.

