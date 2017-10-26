El konulan fabrika satıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında el konulan Decotek adlı firmaya ait Başiskele Kullar Mahmut Paşa Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No.90'daki Beşgen Mobilya arkasında bulunan depo, idari binalar ve araziden oluşan gayrimenkul bugün TMSF Kocaeli Kayyum Heyeti tarafından açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Bugün saat 15.00’te İzmit Sanayi Mahallesi Çarşı Yapı Sitesi F:14-15’deki Prosis binasında ihale gerçekleştirildi. 6 firmanın katıldığı ihalede 24 tur açık artırmaya gidildi. İhaleyi 6 milyon 525 bin TL KDV dahil ile Sefer Ekşi'nin yönetim kurulu başkanı, Yakup Ekşi'nin icra kurulu başkanı olduğu EKCAN şirketlerine bağlı FA Yapı Firması kazandı.

Satışa çıkarılan fabrika, alıcısı olmadığı için satılamamıştı. 4 milyon TL muhammen bedel olarak belirlenen satışta geçici teminat 50 bin TL olarak belirlenmişti.

Kerim YAVUZ



