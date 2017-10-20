El konulan fabrikayı TMSF satışa çıkarttı 

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların ardından devletin el koyduğu Başiskele Kullar Mahmutpaşa Mahallesi’nde, D-130 karayolu kenarındaki Decotek İnşaat Gıda, Tekstil, Orman Ürünleri Mak.San. ve Tic. Ltd. Şti’nin iki adet fabrika, depo, idari binalar ve arazisinden oluşan gayrimenkulleri TMSF Kocaeli Kayyım Heyeti tarafından satışa çıkartıldı.

4 MİLYON TL

Fabrika ve arazisi için 4 milyon TL muhammen bedel çıkartıldı. Satış ihalesi 26 Ekim Perşembe günü saat 15.00’de Çarşıyapı Sitesi’ndeki Prosis Binasında yapılacak. Satışa konu gayrimenkulü görmek, detaylı bilgi almak isteyenler hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında (0532 749 63 39) numaralı telefondan Özcan Sever ile görüşüp, randevu alabilirler. İhaleye girmek isteyenlerin 50 bin TL teminat yatırması gerekiyor.

