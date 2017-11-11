El ve ayaklarımız neden uyuşur?

B12 vitamini eksikliği, tiroid bozuklukları ve diyabet gibi rahatsızlıkların habercisi olan el ve ayak uyuşmaları genellikle obeziteye bağlı rahatsızlıklardan dolayı oluşabiliyor.

Nöropati denilen sinirlerin zedelenmesi ile ortaya çıkan el ve ayak uyuşması böbrek yetmezliği, guatr gibi hastalıkların yanı sıra folik asit ve B12 vitamini maddelerinin eksikliğine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.

EL VE AYAK UYUŞMASI YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR

Yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen el ve ayak uyuşması, soysal ve iş hayatını derinden sarsıyor. His ve kuvvette kayıplara da neden oluyor.

El ve ayak uyuşması tedavisi genellikle nedene yönelik olur. Eğer bir hastalığınız sonucu el ve ayaklarınızda uyuşma varsa tedavisi ayrı, bağışıklık sisteminin normal dışı çalışması sonucu ortaya çıkmış ise bunun düzenlemesi ve tedavisi ayrı yapılıyor.

EL VE AYAK UYUŞMASINI DİKKATE ALMALISINIZ

Ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma ile birlikte his kayıpları oluşuyor, kuvvetinizde bir eksiklik hissediyorsanız uzman bir doktordan yardım alarak sorunun ne olduğunu, nasıl bir tedavi yönteminin uygulanması gerektiğini öğrenmelisiniz.