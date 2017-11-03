Elaziz 5 deplasman maçında 12 gol yedi
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Yarınki rakibimizin deplasman kardeşi iyi değil. Dışarıda 5 maça çıkan Elaziz Belediyespor iki beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sadece bir maçta kalesini kapatabilen ekip 5 maçta tam 12 gol yedi.
Elaziz Belediye’nin dış saha maçları:
Karacabey: 2-1
Adliye : 0-0
Uşakspor :3-0
Karacabey: 4-1
Arsinspor : 1-1
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Etiketler : Elaziz Belediye, deplasman
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