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  3. Elaziz 5 deplasman maçında 12 gol yedi
Elaziz 5 deplasman maçında 12 gol yedi

Elaziz 5 deplasman maçında 12 gol yedi

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Yarınki rakibimizin deplasman kardeşi iyi değil. Dışarıda 5 maça çıkan Elaziz Belediyespor iki beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sadece bir maçta kalesini kapatabilen ekip 5 maçta tam 12 gol yedi.

Elaziz Belediye’nin dış saha maçları:

Karacabey: 2-1

Adliye       : 0-0

Uşakspor  :3-0

Karacabey: 4-1

Arsinspor  : 1-1

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