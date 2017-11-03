Elaziz 5 deplasman maçında 12 gol yedi

Yarınki rakibimizin deplasman kardeşi iyi değil. Dışarıda 5 maça çıkan Elaziz Belediyespor iki beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sadece bir maçta kalesini kapatabilen ekip 5 maçta tam 12 gol yedi.

Elaziz Belediye’nin dış saha maçları:

Karacabey: 2-1

Adliye : 0-0

Uşakspor :3-0

Karacabey: 4-1

Arsinspor : 1-1