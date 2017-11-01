Elaziz’i gözümüze kestirdik

Puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin, son sıradaki Elaziz Belediyespor’u yenmekten başka çaresi yok.

KRİTİK BİR MAÇ

Dört hafta üst üste berabere kaldıktan sonra geçen hafta Çorum’da kaybedip 5 maçta tam 11 puan kaybı yapan, bir başka deyişle sadece 4 puan alabilen Kocaelispor, grupta 12’nci sıraya kadar geriledi, oldukça sıkıntılı bir konuma geldi. Ateş hattına yaklaşan, düşme hattıyla arasında sadece 1 puan fark kalan Yeşil-Siyahlı ekibimiz, cumartesi günü oldukça kritik, hatta final niteliğinde bir maça çıkacak. Son sırada ve 2 puan gerisindeki Elaziz Belediyespor’u ağırlayacak olan temsilcimizin kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İÇERİDE İLK KEZ

Teknik ekip ve futbolcular maçın öneminin bilinciyle hazırlıklarını sürdürürken, puan kaybına tahammül olmayan mücadeleye taraftarın da yoğun ilgisi bekleniyor. Bu arada Yeşil-Siyahlı ekibimiz bu sezon evinde ilk kez gündüz maçına çıkacak. Gece oynanan Utaş Uşak maçını 2-1 kaybeden, Karaköprü’ye aynı skorla üstünlük sağlayan temsilcimiz ardından Arsinspor ve Osmaniye ile 1-1, en son Payas Belediyespor ile ise 0-0 kalmıştı. Kocaelispor sezonun ilk gündüz maçını kazanarak artık çıkış başlatmak, taraftarına özlediği mutlulukları yaşatmak istiyor.

BU SEZONKİ İÇ SAHA MAÇLARIMIZ

Utaş Uşakspor: 1-2

Karaköprü: 2-1

Arsinspor: 1-1

Osmaniye: 1-1

Payas Belediye: 0-0