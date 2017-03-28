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Elektriğe zam yapılacak mı? Yetkililer açıkladı

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Elektriğe zam yapılacak mı? Yetkililer açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, elektrikle ilgili olarak, "5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte yapılan çalışmalara değinerek, "Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor." dedi. 

Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, elektrik tarife dönemlerinde kurumun çalışmalarını yaptığını anımsattı. 

Yılmaz, herhangi bir müdahalenin gerekip gerekmeyeceğini incelediklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor." açıklamasında bulundu. 

Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinde dağıtım bedeli için sıfır kuruş teklif verildiğini ve bunu öneren iki şirketin bundan sonra yapılacak lisans alma bedeli ihalesinde yarışacağını anlatan Yılmaz, ihalede önemli olan kısmın tamamlandığını vurguladı. 

Yılmaz, bundan sonraki sürecin EPDK ile şirketler arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra lisans alma bedeli ihalesinde en fazla fiyatı verenle beraber ihale nihai olarak sonlanacak. Bu süreç vatandaşlarımızla ilgili bir husus değil. Şirketlerimizin Türkiye'nin geleceğine ne şekilde güvendiği ortada. '8 yıl boyunca buraya yatırım yapmak istiyoruz ve bir bedel talep etmiyoruz' dediler. Artvinliler 8 yıl boyunca doğalgaz dağıtımı için herhangi bir bedel ödemeyecek. 30 yıllık lisansın ilk 8 yılında doğalgaz ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu rakamların bugünlerde ortaya çıkması dikkate alınması gereken bir durum, burada siyasi istikrar ön pla

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