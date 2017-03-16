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Elektrik akımına kapılıp ölen adamın kimliği belli oldu

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Elektrik akımına kapılıp ölen adamın kimliği belli oldu
İzmit'te 24 bin voltluk yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlendi

İzmit’in Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yüksek hızlı tren (YHT) hattına çıkan bir kişi elektrik tellerini kesmek isterken 24 bin voltluk yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kimliği belirlenemeyen şahıs ise otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde şahsın 31 yaşındaki Mehmet Yavuz olduğu tespit edildi. Mehmet Yavuz’un cenazesi Vezirçiftliği Ulu Camii'nden öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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