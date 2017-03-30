Elektrik fiyatlarına zam gelecek mi?

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nisan-haziran döneminde elektrik fiyatlarının ocak-mart aylarıyla aynı tutarda olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada,

"1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-mart aylarında olduğu gibi nisan-haziran aylarında da yaklaşık 41 liradır" ifadeleri kullanıldı.

Elektrik fiyatları EPDK tarafından üçer aylık dönemler için belirleniyor.