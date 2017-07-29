Elektrik hizmetinde doğayla sert mücadele

SEDAŞ 1700 çalışanı ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon perakende elektrik satış firması müşterisine hizmet veriyor.

SEDAŞ sahada görev yapan ve 7/24 de hizmet veren 474 aracı ile sahada proje, tesis, dağıtım varlıkları yapım işleri ve kesme açma, sayaç endeks okuma, arıza bakım onarım ve kayıp kaçak elektrikle mücadeleye ait faaliyetlerini hiç aralıksız sürdürüyor.

SEDAŞ, kar kış, buz yükü, sel, fırtına, toprak kayması gibi doğal afetlerle şebekesine zarar veren doğal olaylarla da mücadelesini sürdürüyor. SEDAŞ ekiplerini doğa şartları yıldırmıyor. Bir gün önce yaşanan yağmur ve fırtınada SEDAŞ bölgesinde de olumsuzluk yaşanırken, Şebeke Operasyon ekipleri başarılı mücadeleler verdiler. Ek ekipler göreve alınırken, saha da kiralanan vinçlerle ve anında temin edilen iş makinaları ile bazı bölgelerde ağaç yıkılması ve devrilen direklerle de mücadele ve yeni tesis yapım işleri gerçekleştirildi.

SEDAŞ ekipleri Sapanca Uzunkum Mevkiinde Sapanca’yı besleyen iki ana hattın birinde yaşanan toprak kayması ve direk devrilmesi ile ilgili zorlu mücadeleyi başarı ile tamamlamaya çalışıyor. Sahada ağaçlık ve girilemeyecek derecede bitki örtüsü olan güzergahta zorlu mücadelelerle, temin edilen vinç ve iş makinaları ile hattın üzerinde müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin sağlanması adına yeni direk dikilmesi işlemlerini tüm hızıyla geçekleştiriyor.

