  • BIST 107.700
  • Altın 143,977
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 29 °C

Elektrik hizmetinde doğayla sert mücadele

»
Elektrik hizmetinde doğayla sert mücadele
SEDAŞ 1700 çalışanı ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 3,4 milyon nüfusa ve 1,6 milyon perakende elektrik satış firması müşterisine hizmet veriyor.

SEDAŞ sahada görev yapan ve 7/24 de hizmet veren 474 aracı ile sahada proje, tesis, dağıtım varlıkları yapım işleri ve kesme açma, sayaç endeks okuma, arıza bakım onarım ve kayıp kaçak elektrikle mücadeleye ait faaliyetlerini hiç aralıksız sürdürüyor. 

SEDAŞ, kar kış, buz yükü, sel, fırtına, toprak kayması gibi doğal afetlerle şebekesine zarar veren doğal olaylarla da mücadelesini sürdürüyor. SEDAŞ ekiplerini doğa şartları yıldırmıyor. Bir gün önce yaşanan yağmur ve fırtınada SEDAŞ bölgesinde de olumsuzluk yaşanırken, Şebeke Operasyon ekipleri başarılı mücadeleler verdiler. Ek ekipler göreve alınırken, saha da kiralanan vinçlerle ve anında temin edilen iş makinaları ile bazı bölgelerde ağaç yıkılması ve devrilen direklerle de mücadele ve yeni tesis yapım işleri gerçekleştirildi.

SEDAŞ ekipleri Sapanca Uzunkum Mevkiinde Sapanca’yı besleyen iki ana hattın birinde yaşanan toprak kayması ve direk devrilmesi ile ilgili zorlu mücadeleyi başarı ile tamamlamaya çalışıyor. Sahada ağaçlık ve girilemeyecek derecede bitki örtüsü olan güzergahta zorlu mücadelelerle, temin edilen vinç ve iş makinaları ile hattın üzerinde müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin sağlanması adına yeni direk dikilmesi işlemlerini tüm hızıyla geçekleştiriyor. 
 

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmam hatip anaokuluna 1 milyon 126 bin TL teklif29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:26
  • Kudüs Mitingi’ne 10 bin kişilik katılım bekleniyor29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:00
  • Darıcalı çocuklar sokak oyunlarını çok sevdi29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:03
  • Petropol’ün genel kurulu29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
  • Pazar yerinde yer kargaşasına son29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  • Kocaeli’de ZAZA-Der kurulacak29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:27
  • Silah ruhsatı yönetmeliği değişti29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:26
  • Son iki gün kaldı29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:18
  • Ahmet Serim'in mutlu günü29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
  • Körfez’in iki marka projesine ödül geldi29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:40
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti