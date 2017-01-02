  • BIST 77.699
  • Altın 130,809
  • Dolar 3,5341
  • Euro 3,7180
  • Kocaeli -4 °C

Elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu!

»
Elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu!
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAŞ, eksi 4 derecenin altında yağan sulu karın elektrik hatlarının etrafını sardığını buz yükünün yüzlerce kiloya ulaştığını ve hatların kopmasına, izolatörlerin kırılmasına, direklerin yıkılmasına neden olduğunu açıkladı.

SEDAŞ, Kocaeli'de karın elektrik şebekesinde oluşturduğu hasarın kaldırılması için zorlu kış ve doğa koşulları altında çalışmalarını sürdürüyor. Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesine yönelik yapılan yenileme ve onarım çalışmaları devam ederken, kar fırtınası ile birleşen, buz yükünün şebekeye verdiği hasarların giderilmesi ve enerjinin sürekliliğini sağlamak için İzmit’in çevre köylerinde gece gündüz çalışma yapılıyor. SEDAŞ, 105 ekip ve 212 personelle çalışmalarını sürdürürken, buz yükünün elektrik hatlarında yarattığı hasar da fotoğraflanarak belgelendi.

sedas-elektrik-kesintilerinin-nedeni-buz-yuku-_5033_dhaphoto5.jpg

BUZ YÜKÜ HASAR VERDİ

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, eksi 4 derecenin altındaki soğuklukta yağan sulu karın iletkenlere yapışması sonucu buz oluştuğu, buz yükünün yarattığı ağırlığın iletim hatlarına zarar verdiği belirtildi. İki direk arasında yüzlerce kilo ağırlığa ulaşan buz yükünün direkler arasındaki iletkenleri koparttığı, izolatörleri kırdığı, izolatörlerin bağlı olduğu traversleri ve direği yıktığı kaydedildi.

sedas-elektrik-kesintilerinin-nedeni-buz-yuku-_5810_dhaphoto3.jpgsedas-elektrik-kesintilerinin-nedeni-buz-yuku-_5810_dhaphoto1.jpg

TEİAŞ HASAR GÖREN HATLARI ONARIYOR

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan sorunların ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı, TEİAŞ'ın İstanbul'u ve Gebze OSB'leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının birinin devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın giderildiği, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edildi. TEİAŞ'ın çeşitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiği 200'e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nce destek verildiği, dün yaşanan bir kazada ise TEİAŞ'ın 3 çalışanının yaralandığı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, 2 işçinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi. 

sedas-elektrik-kesintilerinin-nedeni-buz-yuku-_2488_dhaphoto9.jpgsedas-elektrik-kesintilerinin-nedeni-buz-yuku-_2488_dhaphoto10.jpg

3 ÇALIŞANI KAZA GEÇİRDİ

Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan sorunların ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı, TEİAŞ'ın İstanbul'u ve Gebze OSB'leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının birinin devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın giderildiği, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edildi. TEİAŞ'ın çeşitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiği 200'e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nce destek verildiği, dün yaşanan bir kazada ise TEİAŞ'ın 3 çalışanının yaralandığı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, 2 işçinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi. 

Bu haber toplam 431 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlginç hırsızlık olayı31 Aralık 2016 Cumartesi 20:00
  • İzmit’te silahlı yaralama31 Aralık 2016 Cumartesi 16:20
  • Arama listesindeki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi31 Aralık 2016 Cumartesi 15:02
  • FETÖ operasyonunda 10 kişi serbest31 Aralık 2016 Cumartesi 14:00
  • Emekli masör evinde ölü bulundu30 Aralık 2016 Cuma 22:49
  • Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu!30 Aralık 2016 Cuma 18:38
  • Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı30 Aralık 2016 Cuma 17:05
  • Banka ATM'si değiştirilirken çalan alarm polisi telaşlandırdı30 Aralık 2016 Cuma 14:06
  • Karamürsel'de otomobilin çarptığı kız öldü30 Aralık 2016 Cuma 13:40
  • İzmit'te uyuşturucu operasyonu30 Aralık 2016 Cuma 12:40
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti