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Elektrik kesintisi için 160 kişilik ekip gece gündüz çalışıyor

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Elektrik kesintisi için 160 kişilik ekip gece gündüz çalışıyor
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bugün yayınladığı acil durum raporu ile son durum hakkında bilgi verdi. 

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gebze ve Dilovası'nda 8 organize sanayi bölgesinde elektrik kesintisine neden olan TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının onarımı için Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara ve Bursa'dan gelen 160 kişilik ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Ayrıca, Kocaeli'nin 78 köyüne henüz elektrik verilemediği belirtildi. 

160 kişilik ekip çalışıyor

Açıklamada afetin en önemli boyutuyla elektrik kesintilerine neden olduğu belirtilerek, çoğunluğu İzmit'in kuzey kırsal mahallerinde görülen elektrik kesintilerinin bugün giderilmesinin planlandığı açıklandı. Gebze ve Dilovası'ndaki 8 organize sanayi bölgesinde görülen kesintilerin en büyük nedeninin Kocaeli'nin kuzeyinden geçen ve İstanbul'a aktarım yapan TEİAŞ'ın enerji nakil hatlarındaki kopma ve arızalar olduğu, İstanbul'u besleyen 7 yüksek gerilim hattının tamamının bloke olduğu, bu hatlardan bazılarında yüksek kafes direklerin yıkıldığı, TEİAŞ'ın Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara ve Bursa'dan getirttiği 160 kişilik ekiple arızalara müdahale edildiği belirtilerek, TEİAŞ'ın çalışmalarına tüm kurumların destek verdiği ifade edildi. 

7 araçla
Yüksek gerilim hatları güzergahlarında kar dolayısıyla oluşan zorlu arazi şartlarında arıza ekiplerinin taşınması için Kocaeli AFAD Müdürlüğü'nun 6 kişi taşıma kapasiteli 'Kirpi' aracının kullanıldığı, bu araçla müdahalede alınan başarı dolayısıyla İstanbul ve Sakarya AFAD müdürlüklerine ait 2'şer, Bursa ve Düzce AFAD müdürlüklerinden 1'er araç gönderildiği toplam 7 araçla TEİAŞ ekiplerinin taşınmasına yardımcı olunduğu açıklandı. Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Büyük bir gayretle çalışıyoruz"
"Karşılaşılan tablo gerçek manada afet koşulları barındırmaktadır. Büyük enerji hatlarının tümünün aynı anda bloke olması nadir görülebilecek bir hadisedir. Perşembe gününden itibaren Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, eski adıyla Kriz Merkezimiz faal şekilde çalışmakta, Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında çözüm ortaklarının koordinesi de sınanmaktadır. Bu olağanüstü durumdan çıkmak için ilimizin tüm kurumsal yapıları büyük bir gayretle ve uyumla olaya vaziyet etmektedir."

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