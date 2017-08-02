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Elektrik kontağı evi bu hale getirdi

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Elektrik kontağı evi bu hale getirdi
İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı evin mutfak kısmında çıkan yangın mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul karayolu Caddesi Üstünlük Sokak'taki Mustafa Günay'a ait evin mutfağında bugün öğleden sonra elektrik kontağından yangın çıktı. Evde kimse yokken çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve İZGAZ ekiplerine haber verdi. İZGAZ ekipleri evin doğalgaz bağlantısını olası bir tehlikeye karşı kesti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.  Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kerim YAVUZ

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