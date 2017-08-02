Elektrik kontağı evi bu hale getirdi

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul karayolu Caddesi Üstünlük Sokak'taki Mustafa Günay'a ait evin mutfağında bugün öğleden sonra elektrik kontağından yangın çıktı. Evde kimse yokken çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve İZGAZ ekiplerine haber verdi. İZGAZ ekipleri evin doğalgaz bağlantısını olası bir tehlikeye karşı kesti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kerim YAVUZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.