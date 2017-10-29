Elektrik kontağı evi yakıyordu

Bugün, Güney Mahallesi Duygu Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturan Ercan Ayaz'a ait dairede yangın çıktı. Ailesinin akrabalarını ziyarete gittiği sırada evde tek başına bulunan Ercan Ayaz, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında ev duman ve is nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.