Elektrikli soba evi yaktı

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Hülya Sokak’taki bir evde saat 11.40 sıralarında elektrikli sobanın yere düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 82 yaşındaki İlhami Kaya’ya ait tek katlı evde elektrikli sobanın yere devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden İlhami Kaya, torunu 1 buçuk yaşındaki Ebrar Kaya ve gelini Şerife Seçil Kaya itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen İlhami Kaya, sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Kerim YAVUZ