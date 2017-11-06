Elektrikte kötü sinyaller

2006 yılında devletin ilk özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketi Sedaş olmuştu. Bölgemizin elektrik dağıtımını yapan Çek ortaklı Sedaş, yıllarda bu şehre çok çile çektirdi. Yatırım yapılmadı. Arıza ekipleri yetersiz kaldı. Bölgemizde çok sık ve uzun süreli elektrik kesintileri oluyordu.

Yiğidi öldür, hakkını ver derler.. Son bir-iki yıl Sedaş bir hayli toparlandı. Artık müşteri ilişkilerine daha bir önem veriyorlar. Biraz yatırım yapıldı. Halkın, muhtarların tepkisi, siyasetçileri de harekete geçirdi. Sedaş, kendine çeki düzen verdi. Geçen yaz ilimizde önemli bir elektrik sorunu yaşanmadı.

Ama son günlerde yine kötü sinyaller var. Özellikle İzmit’in doğusunda, Yenişehir bölgesinde Alikahya’da çok sık elektrik kesiliyor.

Kocaeli, Türkiye’nin en çok üreten kenti. Her elektrik kesintisi üretimi de etkiliyor. Sanayinin çarklarını durduruyor. Esnaf zaten sıkıntıda, elektrik kesilince işler tamamen duruyor.

Sert bir kış geçireceğiz. İki yıl önce biraz fazla kar yağdığında bir hafta-on gün elektrikleri kesik kalan bölgeler olmuştu. Yine aynı sorunları yaşar mıyız diye merak ediyorum. Sedaş’ın önemlerini ciddiyetle alması lazım. Her arızaya en kısa zamanda yetişecek ekipler oluşturmak lazım. Siyasetçilerin AK Partili Milletvekillerinin ve belediye başkanlarının mutlaka bu konuyla ilgilenmesi lazım. Kışın soğuklarda uzun süreli elektrik kesintileri, insanların ısınmasını da etkiliyor. Hala ilimiz için devlet yeterince alt yapı yatırımı yapmadı. Enerji Bakanımız lafa girdi mi; mangalda kül bırakmıyor. Yatırımlardan söz ediyor. Ama yatırım yapılacaksa, öncelikle bu bölgeye yatırım yapılmalı. Bizim şehrimizin üzerinden yüksek gerilim hatları geçiyor da, hala bu şehirde trafolar yetersiz. Yeterince şebekeler yer altına alınmış değil. Kısa günlerde hava çabuk kararırken, hala çok fazla yanmayan sokak lambası var. Bazı caddeler, sokaklar tamamen karanlıkta. Bu sıkıntıları çözmek gerek. Umalım ki soğuk ve uzun kış döneminde çok fazla elektrik sorunu yaşamayız.

Akmeşe’de gaz ne zaman yanacak?

Yıllardır ilgilendiğim konulardan biridir Akmeşe bölgesine doğalgaz konusu. Çok ihmal ettiler. Her seçim dönemi öncesi Akmeşe’ye söz verdiler, ama gaz getirmediler. Artık bu yıl için geri dönemeyecekleri, mazeret bulamayacakları kadar kesin söz vermişlerdi. Akmeşe’ye gaz gidecekti.

Şebeke çalışmaları başladığında “Ekim’de Akmeşe doğalgaz yakacak” dediler. Ekim bitti, kasım ilerliyor. Akmeşe’ye gaz için bir şeyler yapıldı. Ama önemli olan işi bitirmek. Gazı bağlamak ve yakmak.

Akmeşeli bu kış için de odun, kömürü temin etsin mi?.. Yoksa, Akmeşe halkı gerçekten soğuklar başlamadan önce gaz kullanabilecek mi?..

Birisi bu konuda açıklama yapmalı. Artık bu kış, Akmeşe’ye verilen söz mutlaka tutulmalı.

Esnaf arabasını otoparka koymalı

Çok seyrek de olsa, kimi günler öğlen yemeği için şehir merkezine geliyorum. Çarşıda Kapanönü yakınlarında bir yerde duracağım. En fazla 10-15 dakika. İki lokma yemek yiyip, döneceğim. Ben müşteriyim. En az yürüme mesafesindeki yere arabamı koymak isterim.

Ama yer yok.. Sabah erkenden dükkan sahipleri gelmiş, Hürriyet Caddesi’ndeki bütün park yerlerini doldurmuş. Hamburgecilerin, pizzacıların motosikletleri öbek öbek dizili. Bir tane motosiklet, 3 arabanın yerine dolduruyor.

Bazı yerlerde, esnaflar masalarını, sandalyelerini çıkartmış, araba konulacak yerleri kapatmışlar.

Cumhuriyet Caddesi’nde zaten park yasak. Üç tur, beş tur dönüyorum. Tesadüfen bir yerde bir küçük boşluk bulursam, arabamı koyup, en yakın yerde yemek yiyip, dönüyorum.

Böyle olmamalı. Esnaflar hem işlerin kesatlığından, müşteri yokluğundan yakınıyor, hem adeta kendi ayaklarına sıkıyorlar. Müşteri, üç dakika, beş dakika yol kenarında durabilmeli. Ufak tefek alışverişini yapabilmeli, bir yemek yiyebilmeli. Ama yer yok. İzmit esnafı, kendi arabasını bütün gün dükkanının önünde tutma alışkanlığından vazgeçmeli. Arabası olmayan esnaf da masası, sandalyesi ile dükkanının önündeki park yerini kapatmamalı. Sahilde çok geniş, ücretsiz bedava otopark var. Oraya koysun esnaflar arabalarını. Müşterinin arabasına yer açsınlar. Görürsünüz, şehir merkezinde ticaret hareketlenir. Bu haliyle, hiç kimse şehir merkezinde arabasıyla duramazken, çarşıda ticaret falan olmaz.

KEV’i de sattık, takım elden gidiyor

Cumartesi günü Kocaelispor-Elaziz maçını izlemek, her Kocaelisporlu için sanırım büyük bir işkenceydi. Grubumuzun sonuncusu, en zayıf takımlarından biri olan rakip karşısında 26’ncı dakikada öne de geçtik. Ama 10 dakika içinde golü yedik, berabere oldu. Maçın geri kalan bölümünde, rakip bizden daha üstündü.

Kocaelispor’un bu kadrosuna kızamayız. Çok uzun süredir birlikte oynuyorlar. Artık birbirlerinden bile sıkıldılar. Yetenekleri sınırlı. Gol atamıyor, çok kolay gol yiyoruz. Elaziz maçını mutlaka kazanmalıydık. Ama rakip galibiyeti kaçırdı.

Artık, havalardan inelim. Sezon başından beri yazıyorum. Bu şartlarda Kocaelispor için ligde kalmak, sezon sonunu kazasız belasız getirmek tek hedef olmalıdır.

Son atımlık barutumuz KEV’i de sattık. Artık elde bir şey yok. Yeniden BAL’a düşersek, kurtulamayız.

Başkan Bahri Yavuz, geçen sezon her şeye rağmen Ümit Metin Yıldız’ın arkasında durmuştu. Bu takımın dilinden anlayan tek adam oydu. Bu sezon cılız tepkiler karşısında Yıldız’ı erken feda etti. Şimdiki Fatih Kavlak takımı çok daha kötü. Fizik gücü de azalmış. Oyuncu değişikliklerinde, oyuna müdahalede zorlanıyor, hatalar yapıyoruz. Çok top kaybediyoruz. Defansta yer kaybediyor, adam kaçırıyoruz.

Elaziz’i yenemedik; kimi yeneceğiz. Önümüze tek hedef olarak ligde kalmayı koymalı, hep beraber buna kenetlenmeliyiz. Aksi halde, Kocaelispor’un durumu kötüdür.

33 bin kişilik stat yapsan, Dünya Kupası Finalini İzmit’te oynatsan, Kocaelispor olmadıktan sonra neye yarar?

21 Kasım’da görüşürüz

Bugünden başlayarak 2 hafta tatile çıkıyorum. 20 Kasım Pazartesi sağlıklıysak, iş başında olacağım. 21 Kasım Salı gününe kadar bu sütunlar boştur. Bakalım özleyecek misiniz?