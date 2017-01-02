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"Elektronik burun" hastalıkları koklayacak

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"Elektronik burun" hastalıkları koklayacak
Gebze Teknik Üniversitesi nefes analizi ile astım, diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalıklarının erken teşhis ve tanısına yönelik kimyasal sensör dizisini (elektronik burun) geliştirecek.

Elektronik burun sayesinde kan aldırmadan, uzun tahliller yaptırmadan hastalıkların teşhisi mümkün olacak.

Gebze Teknik Üniversitesi sağlıkta devrim oluşturacak bir projeye imza atıyor. Nefes analizi ile astım, diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalıklarının erken teşhis ve tanısına yönelik kimyasal sensör dizisini (elektronik burun) geliştirilecek olan proje iki yıl sonra hayata geçirilecek. 

HAK KAZANDI

TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk'ün 'Nefeste Biyomarker Molekül Tespiti için Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi' projesi desteklenmeye hak kazandı. Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyomarker molekülleri belirli olan kistik fibrozis, diyabet, astım, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların nefes analizi ile teşhis edilmesi için metal oksit tabanlı kimyasal sensör ve sensör dizileri geliştirilecek. 

ERKEN TEŞHİS SAĞLAYACAK

Nefes analizi, insan nefesinde bulunan gazların analiz edilmesi ile hastalığın erken teşhisini sağlayacak yeni bir yöntem olacak. Yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar kolayca uygulanabilecek, acısız ve hızlı olup ayrıca dış müdahale gerektirmeyecek. Bu yöntemde hastalardan toplanan nefes örnekleri, bünyesinde barındırdıkları gazların oranı veya varlığı ile değerlendirilecek. Düşük maliyetli, dayanıklı, taşınılabilir ve yüksek duyarlılığa sahip metal oksit tabanlı kimyasal sensör dizileri üretilecek. Bu proje ile hastalıklara özgü belirlenmiş biyomarkerların algılanması amacı ile hastalıkların erken teşhisi ve tanısı bu sensörlerle gerçekleştirilecek.

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