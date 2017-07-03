Yapılan çalışmalar, elektronik sigaranın en az diğer tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu gösterdi.

Son yıllarda kullanımında ciddi artış olan elektronik sigara, zannedildiği gibi masum mu? Bu konuda yapılan çalışmalar, elektronik sigaranın en az diğer tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu gösterdi. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son dönemlerde kullanım sıklığı artan elektronik sigaranın, tütün ürünü olarak kabul edildiğini belirterek, bunun da aynı sigara ve nargile gibi kapalı yerlerde içilmesinin yasak olduğunu anımsattı.

Elektronik sigara aft yapıyor

"Eelektronik sigara ve sağlık" başlığı altında 565 konuyu, 20 bin 779 mesajı taradıklarını aktaran Dağlı, 135 konu başlığı altında 966 üyenin bu maddenin kullanıma bağlı sorunlarının bildiriminin yapıldığını söyledi. Buna göre, elektronik sigara tüketimine bağlı ortaya çıkan bulguların, kullanımın ilk 3 gününde başladığının ve üç aya kadar devam ettiği belirtildi.

Kullanıcılarda yüzde 33,6 oranında ağız, dudak, yüzde 33,2 oranında boğaz, yüzde 30,2 solunum yolu, yüzde 28,3 diş ve diş eti belirtileri beyan edildi. Ağız ve dudak belirtileri bildiren elektronik sigara kullanıcılarında ilk sırada yüzde 34,5 ile aft şikayetleri olurken, yüzde 14,5 ağız kuruluğu, yüzde 13,5 ağızda metalik tat, yüzde 12,3 tat alamama, yüzde 5,2 ağız kokusu, yüzde 4,9 ağızda yara, yüzde 3 dudakta yara ve geniz akıntısı, yüzde 2,8 dudak kuruluğu, yüzde 2,5 dudakta yanık ve yüzde 0,9 tükürükte kahverengi ve siyah lekeler bildirildi.

Dağlı, diş ve diş eti şikayetleri bildiren kullanıcıların ise en sıklıkla diş eti kanaması, diş eti sızlaması, diş eti çekilmesi sorunlar yaşadıklarını belirterek, daha az sıklıkta rastlanan yakınmaların cilt ve sinir sisteminde olduğunu söyledi.