  • BIST 100.637
  • Altın 140,011
  • Dolar 3,5500
  • Euro 4,0336
  • Kocaeli 33 °C

Elektronik sigara aft yapıyor

»
Elektronik sigara aft yapıyor
Yapılan çalışmalar, elektronik sigaranın en az diğer tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu gösterdi.

Son yıllarda kullanımında ciddi artış olan elektronik sigara, zannedildiği gibi masum mu? Bu konuda yapılan çalışmalar, elektronik sigaranın en az diğer tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu gösterdi. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son dönemlerde kullanım sıklığı artan elektronik sigaranın, tütün ürünü olarak kabul edildiğini belirterek, bunun da aynı sigara ve nargile gibi kapalı yerlerde içilmesinin yasak olduğunu anımsattı.

Elektronik sigara aft yapıyor
"Eelektronik sigara ve sağlık" başlığı altında 565 konuyu, 20 bin 779 mesajı taradıklarını aktaran Dağlı, 135 konu başlığı altında 966 üyenin bu maddenin kullanıma bağlı sorunlarının bildiriminin yapıldığını söyledi. Buna göre, elektronik sigara tüketimine bağlı ortaya çıkan bulguların, kullanımın ilk 3 gününde başladığının ve üç aya kadar devam ettiği belirtildi.

Kullanıcılarda yüzde 33,6 oranında ağız, dudak, yüzde 33,2 oranında boğaz, yüzde 30,2 solunum yolu, yüzde 28,3 diş ve diş eti belirtileri beyan edildi. Ağız ve dudak belirtileri bildiren elektronik sigara kullanıcılarında ilk sırada yüzde 34,5 ile aft şikayetleri olurken, yüzde 14,5 ağız kuruluğu, yüzde 13,5 ağızda metalik tat, yüzde 12,3 tat alamama, yüzde 5,2 ağız kokusu, yüzde 4,9 ağızda yara, yüzde 3 dudakta yara ve geniz akıntısı, yüzde 2,8 dudak kuruluğu, yüzde 2,5 dudakta yanık ve yüzde 0,9 tükürükte kahverengi ve siyah lekeler bildirildi.

Dağlı, diş ve diş eti şikayetleri bildiren kullanıcıların ise en sıklıkla diş eti kanaması, diş eti sızlaması, diş eti çekilmesi sorunlar yaşadıklarını belirterek, daha az sıklıkta rastlanan yakınmaların cilt ve sinir sisteminde olduğunu söyledi.

Bu haber toplam 498 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyah havuç nedir?28 Haziran 2017 Çarşamba 23:03
  • Obezite dizden vuruyor28 Haziran 2017 Çarşamba 20:06
  • İğneden korkanlar için...28 Haziran 2017 Çarşamba 19:18
  • Güneş çarpmasına dikkat28 Haziran 2017 Çarşamba 17:41
  • Türkiye'de de satılan o ilaç kanser izleme listesine alındı27 Haziran 2017 Salı 22:43
  • Tüm kenti sardı.. Tam 170 bin 914 metre26 Haziran 2017 Pazartesi 10:11
  • Sağlık Bakanı Akdağ'dan bayram için tavsiyeler25 Haziran 2017 Pazar 19:45
  • İşte kalorisi düşük bayram ikramları23 Haziran 2017 Cuma 23:06
  • Sağlık Bakanlığından "bayram kahvaltısı" önerisi!23 Haziran 2017 Cuma 20:45
  • MMO uyardı: Konfor arayışınız sağlığınıza zarar vermesin23 Haziran 2017 Cuma 15:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti