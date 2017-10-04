ELEŞTİRMENİN ÖLÇÜSÜ VE STRATEJİSİ OLMALI

Hedefe kilitlenen maraton koşucusuna iyilik olsun diye, yersiz ve zamansız bir şekilde fiziki ve fikri olarak arkadan, önden ve yandan yapılacak en küçük bir müdahale, koşucunun konsantrasyonunu ve dengesini bozacağından fayda yerine zarar verdiğini aklı başında olan herkes bilir ve anlar.

Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insan, hayatını sürdürebilmesi için, emrine verilen tüm nimetler, Yüce Allah ‘CC) tarafından ölçülü bir hesapla yaratılmışlardır. Bu ölçü artı eksi yönünde bozulursa dünya diye bir şey kalmayacaktır. Benzer şekilde dünyadaki müslim gayri müslim insanlar, birbirlerine karşı ölçülü bir eleştiriyi prensip etmezlerse, insanlığın barış dengesi bozulacağından insanlık diye bir şey kalmayacaktır.

İslam dinini kabul etmeyen küfür ehli insanların, İslam dinini ve müslümanları ölçüsüz, sınırsız ve insafsız bir şekilde eleştirmelerini anlayabilirim. Müslüman olduğunu söylediği halde, İslam dinini ve dinin gereklerini yapmaya gayret eden müslümanları ölçüsüz bir şekilde eleştirmelerine anlamakta zorlanıyorum.

Bazı köşe yazarları ve yorumcular ülkenin ve milletin milli menfaatlerini düşünerek, iktidar partisini özelikle Sayın Tayyip Erdoğan’ı eleştirmeye veya yol göstermeye çalışırlarken, Hucurat suresinde 6. Ayeti ve Mecellede gecen şu fıkıh ilkesini dikkate alarak eleştiri görevlerini yapmalıdırlar “ Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın ki, bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” “ Def-i mefasid, celb-i menafiden evladır” yani zararlı şeyleri def etmek, faydalı işleri talep etmekten daha hayırlıdır.

Bu ilkelere dikkat eden yazar ve yorumcular, eleştirinin bir ölçüsü birde siyasi stratejisinin olduğunu bilerek görevlerini yapmalıdırlar. Ölçülü ve stratejik eleştirilerin nasıl yapmamızı bildiren iki ayeti kerime nakletmek istiyorum.

[“Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman iyi düşünün, dinleyin ve size İslam selamı veren kimseye, dünya hayatının geçici zevklerine göz dikerek sen mü’min değilsin demeyin. ( Nisa 94)

“ O zaman Allah size iki topluluktan birinin sizin olması için vaat ediyordu. Siz ise güçsüz olanının sizin olmasını arzu ediyordunuz. Oysa Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkarmak inkârcıların arkasını kesmek istiyordu.” (Enfal 7)

Siyasi stratejiyi doğru anlamak için Kur’an ve hadis bütünlüğü içinde Enfal ve Tevbe suresini okuyarak anlamalıyız. Siyasi stratejileri bilmeden yapılan eleştiriler fayda yerine zarar getirebilir. Düşmanı yenmek, planların bozmak için devletin şaşırtmalı siyasi stratejilerini doğru bulmayanlar, fikir ve düşüncelerine veya uyarılarını ulu orta yaparlarsa kaş yapayım derken göz çıkarmış olurlar. Yapılması gereken iş fikir ve düşüncelerini devletin yetkili makamlarını bizatihi giderek veyahut bir yolunu bulup özel olarak anlatmalıdırlar.

Bir başka hususta televizyon ekranlarında ahkâm kesen bir kısım ilahiyatçı ve felsefeci profesörlerin doğruya yakın yanlış cümlelerle milletin kafasını karıştırmak suretiyle gündemi saptırmalarına dikkat etmeliyiz. Kur’an talebesi olduklarını söyleyen sözüm ona bu kişiler, günümüzün iç ve dış siyasi meselelerin çözümü için, neden Kur’an’ı konuşturmuyorlar.

Kuran-ı kerimi sözlü ve fiili olarak tefsir eden Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. (S.A.V.) Hz. Peygamberimizin öğretilerini bütünüyle dikkate almayarak, Kur’an-ı Kerimi kendi hevalarına (akıllarına) göre yorumlayan kimi ilahiyatçılar, bir kısım hadisleri ve ehlisünnet âlimlerinin içtihatları için, “Hepsini süpürüp almıyoruz, hepsini de süpürüp atmıyoruz” eleştirisinde bulundukları halde, neden zalimlere ve hainlere Kur’an ayetleriyle cevap vererek müslümanlara hakikat yolunu göstermiyorlar.

Bazı ilahiyatçıların, İslam âlimlerinin bazı içtihatlarını ve bir kısım hadisleri kabul ve reddetmek için kullandıkları o fütursuz cümleyi, İktidar partisini eleştiren kimi yazar ve yorumcular da iktidar partisinin icraatların hepsini süpürüp atmıyoruz hepsini de süpürüp almıyoruz gibi bir cümle kurarak iktidar partisini eleştirmeye çalışmaktadırlar. Sayın Erdoğan’a ve iktidar partisine bu şekilde bir eleştiri getirenler, açıktan yapamadıkları eleştirilerini dolaylı bir şekilde yapmaya çalıştıklarını milletimiz siyasi ferasetiyle çok iyi görmektedir.

Dolaylı bir şekilde, iktidarı ve ehlisünnet anlayışını eleştirenler, süpürgeciliğe çok meraklıysalar, şehirlerimizin sokaklarını süpürmelerine mani bir engel yoktur. Din ve iktidar adına konuşmak isteyenler, öncelikle ellerindeki kibir süpürgesini bırakmalıdırlar. Özelikle din adına konuşun kimi ilahiyatçıların Kur’anla örtüşmeyen hadisleri kabul etmediklerini söyleyerek, kime dil uzattıklarını anlayamayacak kadar kör ve sağır olmamalıdırlar.

“Hak geldi mi batıl zail olur” ilahi fermana göre hareket edilirse yanı hak ve hakikatler konuşulursa, yapılan ve yapılması gereken doğru işler anlatılırsa yanlışlar ortadan kalkacaktır. Ülkemiz ve İslam dünyasının sıkıntısını kolaylıkla çözmek için meseleye şuurlu bir ümmet bilinciyle ve İslam penceresinden bakarak hareket etmeliyiz. Hiçbir müslümanı dışlamadan, Kur’an ve sünnet ölçüsüne göre İslam kardeşi olmanın gayreti içinde olmalıyız.

Bu önemli görevi yediden yetmişe herkes gücüne göre yapmalıdır. Değişik meslek sahibi olarak toplumun önünde duran yazar, gazeteci, bürokrat, akademisyen, yönetici, din bilgini, iş adamı cemaat lideri, tarikat şeyhi, sendika başkanı, medya patronu, siyasetçi, parti liderleri başı çekmelidirler. Bu beyler konuşurken, yazarken ve eleştirirken ölçüleri Kur’an ve sünnet olmalıdır,

Din bilginleri, yazarlar, siyasetçiler ve yorumcular, müslümanların en fazla ihtiyaç duyduğu ümmet olmamızı bildiren ayet ve hadisleri topluma anlatırlarken, kâfirlerle, münafıklarla, zalimlerle, teröristlerle ve vatan hainlerle nasıl mücadele edeceğimizi bildiren ayetleri topluma anlatmalı ve yazmalıdırlar. İslam ümmetinin, ibadetlerindeki eksik ve kusurları anlatılırken itikat konusu unutulmamalıdır. Ümmet olarak yapmamız gereken siyaset, sosyal, kültürel, askeri, hukuki ve ekonomik işbirliği hususundaki konuları konuşmamak, hiçbir müslüman din bilginine yakışmaz.

Ülkenin maddi e manevi değerlerine saldıran ümmetin parçalanması için her türlü alçaklığı yapan şer güçlere karşı birlikte mücadele etmeye unutan bir kısım din bilginleri, siyasetçi, yazar ve yorumcular, ölçüsüz bir şekilde birbirlerini eleştirerek tefrika fitnesine odun taşıyarak şeytanı ve avenesini sevindirmemelidirler. Din bilginleri, siyasetçiler, yazarlar, yorumcular, her alanda önde duranlar nefislerine hâkim olup, birbirleriyle kucaklaşarak topluma örnek olmalıdırlar.

Konumuzu bir ayet’in mealini naklederek bitirelim.“İndirdiğimiz açık delileri ve hidayet rehberi ayetleri, biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, muhakkak ki onlara Allah lanet eder, lanet edebilecek olanlarda lanet eder.” (Bakara 159)