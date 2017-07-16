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ELİNİZDEKİ O MAKAMLAR BİR GÜN GİDECEK

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İbrahim ELGİN

Nasreddin  Hocaya   bir  gün  birisi  kimsiniz  diye  sormuş ?

Hiç  demiş   hoca  hiç  kimseyim.

Karşısındakinin  dudak  büküp  önemsemediğini  görünce,

Bu  sefer  hoca  sormuş  adama, arkadaş  böyle  böbürlene   böbürlene   bana  soruyorsun da  sen  kimsin  söyle  bakalım?

Mutasarrıfım  demiş  adam  kabara  kabara,

Peki  mutasarrıflıktan  sonra  ne olacaksın  diye  sormuş  hoca,

Herhalde  Vali  olurum  diye  cevaplamış  adam,

Daha  sonra  ne  olacaksın  diye  üstelemiş   hoca,

Vezir  demiş  ,

Peki  daha  sonra  ne  olacaksın,

Bir  ihtimal  sadrazam  olabilirim  demiş   ,

Peki  ondan  sonra,

Adam  bakmış  o  yaştan  sonra  padişah  olacak  hali  yok  boynunu  bükerek,

Valla  hiç  demiş,

Hoca  arkasından  hemen  cevabı  yapıştırmış  adama,

  Daha  niye  böbürlenip  duruyorsun  be adam, ben  şimdiden  senin  yıllar  sonra  gelebileceğin makamdayım  zaten, yani  hiçlik makamında.

    İşte  hayat  böyle  bir  şey. İnsan  kendini  her  duruma  göre  hazırlamalı. Ne  makam  sahipleri  bir  anda  normal  vatandaş, ne  zengin  insanlar  bir  anda  fakir, ne  sıhhatli  insanlar  bir  anda  hasta, ne akıl  sahibi  insanlar  bir  anda  aklını  kaybedebiliyor. Hani  halk  arasında   çok  söylenir  malına  güvenme  bir  kıvılıcım  yeter.Sıhhatine  güvenme  bir  sivilce  yeter  diye. Onun  için  bu  dünyanın  lezzetlerinin  hepsi  geçici olarak  verilmiştir  insanoğluna.  Makam da, zenginlik te, sıhhat te, akılda   bunların  hepsi  senin  için  bir  imtihan  vesilesi  . İnsan  bunları  kaybetmeden  önce   elindeki  nimetlerin  kadrini, kıymetini  bilmeli.  Kıymetini  bilemediğinde  zaten  onu  sana   veren  Allah  geri  almasını da  bilir  merak  etme.  Ama  eğer adam gibi adamsanız  elinizde ki  bu  nimetleri  bir  vesile  ile  bir gün  kaybettiğiniz de  yani  o  zor  günlerinizde   muhakkak  sizi  seven  dostlarınızdan  birkaçını  yanınızda  bulursunuz.    

  Ha  adam olmakta  yetmez  bazen, adam   kalarak  öylece  ölmeyi de  bilmeli  insan. Eğer   siz  bir  makam sahibi  veya  zengin  olduğunuz   o  günlerde , insanlarla  iyi  geçinir  onlara  yüksekten  bakmaz  mütevazi davranır, kalplerini de  kırmazsanız  bu makamlardan  indiğinizde de   etrafınızda ki  insanlar  sizi  asla  yalnız  bırakmayacak  ve  unutmayacaktır  bunu  iyi  bilin. Hani  derler  ya  merdivenleri  çıkarken  insanlara  selam  vermeyi  unutmayın. Çünkü  merdivenleri  inerken  yine  aynı  insanlara  rastlayacaksınız  diye.

  Diğer  hikayelere   benzemez  insan  oğlunun  hayat  hikayesi, önce  yazılır, sonra  oynanır. Bu hikayede  silip  yeniden  yazmak ta  yoktur. Çünkü  hayat  silgi  kullanmadan  yapılan  bir  resim  sanatı  gibidir  derler. Kalemi elinden  bir defa   bıraktın mı   bitmiştir  artık  senin   hikayen. Kendi  hikayen de  başkasını  oynamak ta  yoktur. Çoğu  zaman  hayat  hikayeni  kader  çizgisinde   kendin  yazar  kendin   oynarsın. Kalemi elinden   bırakmanın  zamanı da gizlidir. Kaleminiz şu  an  hala  elinizdeyken  güzel  bir  hayat  yazın  kendinize.

   Elinizin  bir  daha  kalem  tutamayacağı  günlere  iyi  hazırlanın. Belki  o  zaman  kalemi  tutma  gücünüz  olsa  bile, bu  seferde  mürekkebiniz  bitmiş   olacak. Hayatınızda gülerek yaptığınız  hataların, bir gün  gelir  ağlaya  ağlaya  hesabını  verirsiniz.  İnsan çoğu zaman  iki  anlam  yüklermiş  hayata, biri  ağlarken, biri  gülerken.  Ancak  sadece  bir  kez  kıymet  bilirmiş.  O da elindekini kaybederken.  Herkese  iyi  pazarlar.

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