ELİNİZDEKİ O MAKAMLAR BİR GÜN GİDECEK

Nasreddin Hocaya bir gün birisi kimsiniz diye sormuş ?

Hiç demiş hoca hiç kimseyim.

Karşısındakinin dudak büküp önemsemediğini görünce,

Bu sefer hoca sormuş adama, arkadaş böyle böbürlene böbürlene bana soruyorsun da sen kimsin söyle bakalım?

Mutasarrıfım demiş adam kabara kabara,

Peki mutasarrıflıktan sonra ne olacaksın diye sormuş hoca,

Herhalde Vali olurum diye cevaplamış adam,

Daha sonra ne olacaksın diye üstelemiş hoca,

Vezir demiş ,

Peki daha sonra ne olacaksın,

Bir ihtimal sadrazam olabilirim demiş ,

Peki ondan sonra,

Adam bakmış o yaştan sonra padişah olacak hali yok boynunu bükerek,

Valla hiç demiş,

Hoca arkasından hemen cevabı yapıştırmış adama,

Daha niye böbürlenip duruyorsun be adam, ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım zaten, yani hiçlik makamında.

İşte hayat böyle bir şey. İnsan kendini her duruma göre hazırlamalı. Ne makam sahipleri bir anda normal vatandaş, ne zengin insanlar bir anda fakir, ne sıhhatli insanlar bir anda hasta, ne akıl sahibi insanlar bir anda aklını kaybedebiliyor. Hani halk arasında çok söylenir malına güvenme bir kıvılıcım yeter.Sıhhatine güvenme bir sivilce yeter diye. Onun için bu dünyanın lezzetlerinin hepsi geçici olarak verilmiştir insanoğluna. Makam da, zenginlik te, sıhhat te, akılda bunların hepsi senin için bir imtihan vesilesi . İnsan bunları kaybetmeden önce elindeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeli. Kıymetini bilemediğinde zaten onu sana veren Allah geri almasını da bilir merak etme. Ama eğer adam gibi adamsanız elinizde ki bu nimetleri bir vesile ile bir gün kaybettiğiniz de yani o zor günlerinizde muhakkak sizi seven dostlarınızdan birkaçını yanınızda bulursunuz.

Ha adam olmakta yetmez bazen, adam kalarak öylece ölmeyi de bilmeli insan. Eğer siz bir makam sahibi veya zengin olduğunuz o günlerde , insanlarla iyi geçinir onlara yüksekten bakmaz mütevazi davranır, kalplerini de kırmazsanız bu makamlardan indiğinizde de etrafınızda ki insanlar sizi asla yalnız bırakmayacak ve unutmayacaktır bunu iyi bilin. Hani derler ya merdivenleri çıkarken insanlara selam vermeyi unutmayın. Çünkü merdivenleri inerken yine aynı insanlara rastlayacaksınız diye.

Diğer hikayelere benzemez insan oğlunun hayat hikayesi, önce yazılır, sonra oynanır. Bu hikayede silip yeniden yazmak ta yoktur. Çünkü hayat silgi kullanmadan yapılan bir resim sanatı gibidir derler. Kalemi elinden bir defa bıraktın mı bitmiştir artık senin hikayen. Kendi hikayen de başkasını oynamak ta yoktur. Çoğu zaman hayat hikayeni kader çizgisinde kendin yazar kendin oynarsın. Kalemi elinden bırakmanın zamanı da gizlidir. Kaleminiz şu an hala elinizdeyken güzel bir hayat yazın kendinize.

Elinizin bir daha kalem tutamayacağı günlere iyi hazırlanın. Belki o zaman kalemi tutma gücünüz olsa bile, bu seferde mürekkebiniz bitmiş olacak. Hayatınızda gülerek yaptığınız hataların, bir gün gelir ağlaya ağlaya hesabını verirsiniz. İnsan çoğu zaman iki anlam yüklermiş hayata, biri ağlarken, biri gülerken. Ancak sadece bir kez kıymet bilirmiş. O da elindekini kaybederken. Herkese iyi pazarlar.