Elmas Kerimi vefat etti
Derince Yenikent Mahallesi Zambak Sokak No:5’de oturan eski çiftçilerden merhum Hüseyin Kerimi’nin eşi Elmas Kerimi (87) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Elmas Kerimi’nin cenazesi İmamı Azam Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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