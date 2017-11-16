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Elmas Kerimi vefat etti

Elmas Kerimi vefat etti

Derince Yenikent Mahallesi Zambak Sokak No:5’de oturan eski çiftçilerden merhum Hüseyin Kerimi’nin eşi Elmas Kerimi (87) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi olan Elmas Kerimi’nin cenazesi İmamı Azam Camii’nden alınarak Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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