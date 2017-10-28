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Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük'te, trafik kazasında hayatını kaybeden emekli denizci Albay Ömer Kurt, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı 

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Kurt için Gölcük Merkez Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve yakınları katıldı. Kurt'un naaşı, namazın ardından cenaze mangası tarafından camiden alınarak top aracına konuldu. Daha sonra cenaze aracıyla İrşadiye Mahallesi'ne götürülen Kurt'un cenazesi, buradaki aile mezarlığına defnedildi.

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Dün R.K. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, İrşadiye Mahallesi'nden yüklediği odunları ardiyeye yanaştırdığı sırada  67 yaşındaki Ömer Kurt'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Kurt, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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