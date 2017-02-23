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Emekli çiftlerin promosyon şartları esnetildi

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Emekli çiftlerin promosyon şartları esnetildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eşlerden her ikisinin de emekli olması ve aynı bankadan aylık alması halinde, sadece "birinin otomatik ödeme talimatı vermesiyle" banka promosyonu alınabileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SGK'nın 15 banka ve PTT ile emekliye promosyon ödemesi için imzaladığı protokolün ardından, bankalar mart ayı itibarıyla emeklilere promosyon ödemelerine başlayacak.

Bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 11,5 milyon emekliye tek seferde aylıklarına göre 300, 375 ve 450 lira gibi değişen miktarlarda ödeme yapacak.

Promosyon ödemesi yapacak bankalar, müşterilerinden kredi kartı almaları ya da kredili mevduat hesabı oluşturmalarının yanında iki otomatik ödeme talimatı vermelerini şart koşmuştu.

Bakanlığın açıklamasına göre, eşlerden her ikisinin de emekli olması ve aynı bankadan aylık alması halinde, sadece birinin iki otomatik ödeme talimatı vermesiyle banka promosyonu alınabilecek.

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