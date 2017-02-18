Emekli hakim Polatoğlu toprağa verildi

Polatoğlu'nun cenazesi, Karamürsel Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından Karamürsel Ulu Camisine getirildi.
Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Polatoğlu'nun naaşı, Karamürsel yeni mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, hakimler, savcılar, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.
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