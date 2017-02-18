  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 6 °C

Emekli hakim Polatoğlu toprağa verildi

»
Emekli hakim Polatoğlu toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki emekli hakim Bekir Polatoğlu, Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

Polatoğlu'nun cenazesi, Karamürsel Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından Karamürsel Ulu Camisine getirildi.

Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Polatoğlu'nun naaşı, Karamürsel yeni mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, hakimler, savcılar, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Bu haber toplam 437 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesine 5 yeni üye18 Şubat 2017 Cumartesi 14:41
  • BES’te Gülüzar Ateş tekrar başkan18 Şubat 2017 Cumartesi 14:34
  • Baran: “Hizmette asla ayrım yapmadık”18 Şubat 2017 Cumartesi 14:29
  • Kocaeli'de 2017 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası18 Şubat 2017 Cumartesi 14:14
  • Temel isimli tapir 7. yaşını çocuklarla birlikte kutladı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
  • Fuarlara ulaşım kolaylaşacak18 Şubat 2017 Cumartesi 13:34
  • Acil kan aranıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 13:28
  • Fatma Abla, pazarda18 Şubat 2017 Cumartesi 13:26
  • İzmit Belediyesi’nden Azerbaycan’a park18 Şubat 2017 Cumartesi 12:25
  • Eğitim Bir Sen’den Vefa Gecesi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sigara denetiminde adil olmak lazım
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti