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Emekli Öğretmen Günhan: “Tapuda haksızlık yapıldı”

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Emekli Öğretmen Günhan: “Tapuda haksızlık yapıldı”
Kandıralı emekli öğretmen Ahmet Günhan ve 3 kardeşi, 1997 yılında köy senedi ile Kandıra Yağcılar Köyü Köyaltı Çatık mevkiinde bir arazi satın almışlar.

2007 yılında burada kadastro çalışması yapılmış. Arazinin bir bölümü için tapu verilmiş, bir kısmı 2B kapsamına alınmış.

Emekli Öğretmen Ahmet Günhan sonrasını şöyle anlattı:

“-2B kapsamına alınan bölümün daha sonra adıma tescil edilmesi gerekiyordu. Ama ölen amcam Yaşar Günhan adına tescil edilmiş. Bu işlemin bilirkişiler tarafından ön yargılı yapıldığına inanıyorum. Kandıra Tapu Müdürlüğü hakkında dava açıp, hakkımı arayacağım.”

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