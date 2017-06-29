Emekli olan İzmit’ten kaçıyor 

İzmit yakın zamana kadar, toplam kent nüfusu içinde emekli oranı en yüksek illerin başında gelirdi. Yeni bir araştırma yapılmış.

Türkiye genelinde emekli maaşı alan 8 milyon 141 bin kişinin, emeklilik yaşamları için hangi şehirleri seçtiğine bakılmış.

Türkiye’deki toplam emeklilerin yüzde 21’i İstanbul’da yaşıyor. Toplam nüfusu içinde emekli oranının en yüksek olduğu, yani emeklilerin yaşamak için tercih ettiği diğer iller Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara, Manisa diye sıralanıyor. Eskiden İzmit’te çalışıp, İzmit’te emekli olan bu şehri bırakıp gidemezdi. Ama emekliler huzur arıyor. Düzenli trafik, düzenli toplu taşıma imkanı arıyor. Temiz deniz istiyor. Bir yere gideceği zaman uçaklara kolay ulaşmak istiyor. Bu nedenle, artık emekli olanların büyük bölümü, ellerindeki avuçlarındaki para ve emeklilik ikramiyesi ile başka illerde bir ev alıp İzmit’ten kaçıyor.

