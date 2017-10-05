Emekli olmayı beklerken neye uğradığını şaşırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek emekli maaşının bağlanmasını isteyen Ahmet Öz, 2014 ile 2017 yılları arasındaki 3 yıllık Bağkur borcu olarak 25 bin lira istenince şok oldu.

Karamürsel'de yerel bir gazetenin sahibi olan Ahmet Öz, 2014 yılında özel bir firmadan ayrılırken, 5 bin 662 günlük sigorta primini doldurarak, emeklilik için yaşını beklemeye başladı. 2017 yılının Ağustos ayında emekli maaşının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na giden Ahmet Öz, 2014 ile 2017 Ağustos ayları arasında işyeri sahibi olması nedeniyle Bağkur borcu olarak 25 bin lira istenince şok oldu.

Ahmet Öz, Eylül 1986 yılında SSK'ya ilk girişinin olduğunu belirterek, "Emeklilikte aranan 5300 gününü 5662 gün olarak 2014 yılının Ağustos ayı sonunda tamamladım. 49 yaş sınırımı da doğum tarihi olan 7 Ağustos 2017 de doldurdum ve aynı gün Kocaeli SGK İl Müdürlüğü'ne emeklilik yani maaşımı alabilmek için başvuruda bulundum. Emeklilik şartları doldurduğumdan müracaatım kabul edildi. SGK tarafından Eylül 2017 de ilk emekli maaşımı alacağım ifade edildi. Kocaeli SGK'dan 18 Eylül tarihinde beni telefon arayan memur, 'Emekliliği hak ettiniz ama pardon size 25 bin lira 4b Bağkur borçlandırmasını yapmak istiyoruz. Bir zahmet kurumumuza uğrayın da borçlandırma yapalım' dedi. 'Lütfen şaka yapmayın benim emeklilik prim günüm olan 5300'ü bir yıl daha aşarak 5662 olarak tamamladım.49 yaşımı doldurmam beklendi. 49 yaşımı da doldurdum. Kurumunuza başvurdum. Kriterlerimi incelediniz. Emekliliğe hak kazandığımı söyleyerek emeklilik müracaat dilekçemi doğum günüm olan 7 Ağustos 2017 de teslim alarak bana ilk emekli maaşımı Eylül ayının 22 ile 25'inde alacağımı söylemenize rağmen bu Bağkur nereden çıktı, 25 bin lira ekstra para' dedim" diye konuştu.

Kocaeli SGK hakkında Cumhurbaşkanlığı'na şikayette bulunduğunu söyleyen Ahmet Öz, SGK'nın 4a'lı çalışmasının sonlandığı günü takip eden 1 Eylül 2014 tarihinde sigortalılığının başladığını, sigortalılığın başlatılması yönünde herhangi bir talebinin olmadığı yönünde cevap verdiğini belirterek, "Ben 4a'dan prim günümü doldurdum ve emekliliğe hak kazandım. Şu an ise 4b ile sigorta primlerim birleştirilmek isteniyor. Bu nedenle de aradan geçen zaman için benden 25 bin lira talep ediliyor. Bu parayı ödemem durumunda emekli olacağım. Ancak ben zaten emekliliği hak etmiş bir kişiyim. Yargıtay'ın emsal kararları var. Benim gibi 4 a'dan emekli olabileceğimi, prim günü ve emeklilik yaşı dolu olan kişinin 4 b hizmeti ekleme zorunluluğu olmadığını vurguluyor. Konu hakkında yasal işlem başlatacağım" diye konuştu.