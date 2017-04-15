  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 16 °C

Emekli personelden Başkan Baran’a veda ziyareti

»
Emekli personelden Başkan Baran’a veda ziyareti
Körfez Belediyesi’nde 24 sene boyunca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Erdal Güler, Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. 

Körfez Belediyesi’nde 24 sene boyunca görev yapan ve emekliliğe hak kazanan elektrik atölyesi sorumlusu Erdal Güler, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Belediye-İş Sendikası İşyeri Baş temsilcisi Ferit Aydemir’de katıldı. Erdal Güler, Başkan İsmail Baran’la birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kendisi, ekibiyle birlikte Körfez’in çehresini değiştirmeye devam edecektir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Alın terleriyle bir ömür veren; Bunun karşılığında ise nasip olan emeklilik hayatına adımlarını atan personelimizi tebrik ediyorum. Uzun süre belediyemizde halkımıza hizmet etti, Körfez’in gelişmesine katkı sundu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” şeklinde.

Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tersane işçisinin servisleri kalktı, açıklama geldi15 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • 72 yaşındaki muhtar azası tek tek dağıttı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:52
  • 8 AYLIK BEBEK 17 KİLO OLDU14 Nisan 2017 Cuma 23:40
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Serbest geçiş' tarihi belli oldu14 Nisan 2017 Cuma 22:15
  • İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı yapıldı14 Nisan 2017 Cuma 19:49
  • İsmail Baran projeleri yerinde inceledi14 Nisan 2017 Cuma 19:47
  • Kartepe’de 2 bin 350 öğrenciye bisiklet dağıtıldı14 Nisan 2017 Cuma 19:44
  • Çocuk Meclisinden halk sağlığı müdürüne ziyaret14 Nisan 2017 Cuma 19:35
  • Yeni Cuma'da Kutlu Doğum haftası14 Nisan 2017 Cuma 19:29
  • Kocaeli 41 ülkenin çocuklarını ağırlayacak14 Nisan 2017 Cuma 16:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti